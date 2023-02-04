У ВСУ рассказали об угрозе ракетных ударов из Беларуси

Угроза ракетных ударов из Белоруссии продолжает оставаться крайне высокой, как это было с начала полномасштабной войны. Поэтому нужно всегда быть готовым к атакам врага и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua

"Российские Миг-31 находятся там (в Беларуси — ред.) практически на постоянной основе. Лишь на непродолжительный промежуток времени они перелетали на территорию России, возможно по техническим причинам. Сейчас они ежедневно взлетают в небо и это является причиной недавних масштабных воздушных тревог в Украине", — объясняет Игнат.

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Также он напомнил, что МиГ-31 — потенциальные носители ракет "Кинжал", которые россияне применяют для впечатления стратегических объектов в Украине.

"Мы всегда готовимся к новым российским атакам с воздуха. После каждого масштабного обстрела выполняются определенные меры для того, чтобы наши силы и средства противовоздушной обороны еще лучше сработали в будущем", — отметил Игнат.

Он также подчеркнул, что авиация имеет возможность быстро перемещаться.

"Это не подразделение, которому нужны недели или месяцы на передислокацию. Авиация взлетела и через час она же в другом месте. Поэтому надо понимать, что авиационное присутствие россиян на территории Беларуси было всегда с начала полномасштабного вторжения", — обращает внимание Игнат.

По его словам, учения не влияют на перемещение авиации, поскольку РФ может это сделать в любой момент, переместив ее на один из 40 аэродромов, которые она использует для атак против Украины.

"Поэтому нужно быть готовыми всегда к возможным атакам. Потому что стратегическая авиация — это самый мобильный вид, который можно применять", — добавил Игнат.

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