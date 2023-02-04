У ВСУ рассказали об угрозе ракетных ударов из Беларуси

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Кравцев Сергей
Угроза ракетных ударов из Белоруссии продолжает оставаться крайне высокой, как это было с начала полномасштабной войны. Поэтому нужно всегда быть готовым к атакам врага и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.
Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua
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Также он напомнил, что МиГ-31 — потенциальные носители ракет "Кинжал", которые россияне применяют для впечатления стратегических объектов в Украине.
Он также подчеркнул, что авиация имеет возможность быстро перемещаться.
По его словам, учения не влияют на перемещение авиации, поскольку РФ может это сделать в любой момент, переместив ее на один из 40 аэродромов, которые она использует для атак против Украины.
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Также издание "Комментарии" сообщало — ракеты GLSDB направляются в Украину: в Пентагоне рассказали – разрешат ли ВСУ их применять в Крыму.
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