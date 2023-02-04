Ракеты GLSDB направляются в Украину: в Пентагоне рассказали – разрешат ли ВСУ их применять в Крыму

Киев имеет полное право принимать самостоятельное решение где и при каких обстоятельствах использовать предоставленное партнера оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время пресс-конференции.

Снаряды GLSDB к установкам HIMARS. Фото: из открытых источников

Один из присутствующих на пресс-конференции журналистов прямо задал Патрику Райдеру вопрос – имеет ли право Киев использовать дальнобойные снаряды GLSDB к установкам HIMARS для нанесения ударов по военным целям во временно оккупированном Крыму? Ответ Райдера не содержал однозначный ответ, но он не стал говорить о каких-то договоренностях и ограничениях, которые США выставили Украине перед согласованием нового военного пакета помощи.

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"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они (Ред. – украинцы) главные в этом", – подчеркнул генерал.

Он добавил, что обсуждать с журналистами возможные будущие операции Пентагон не будет, потому как это может навредить их проведению.

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