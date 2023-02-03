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Что заставило Запад более мощно поддерживать Украину в войне – почему Путин уже обречен

На Западе поняли, что Путин останавливаться на Украине уже не намерен

сегодня, 16:37
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Автор:

Кравцев Сергей

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, РФ сейчас находятся в специфической стадии: когда стратегически проигрыш уже ясен, но еще есть ресурс для наступательных действийИ этот ресурс страна-агрессор, похоже, вскоре использует по полной программе. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк заявилчто Путин приказал взять Донбасс (Донецкую и Луганскую области в их админграницах) до марта. Тем временем, немецкие власти согласились поставлять Украине (и дали соответствующее одобрение делать это другим странам) не только танки Leopard 2, но и более старую модель Leopard 1Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и внешнеполитическую ситуацию в ракурсе российско-украинской войны.

Что заставило Запад более мощно поддерживать Украину в войне – почему Путин уже обречен

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Примерно месяц-полтора назад у Запада изменилась парадигма в оценке угроз

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж обращает внимание, что Запад всегда делал оговорку – он не хочет создавать стратегического противостояния с Россией, непосредственно вступать в войну. Потому не намерен предоставлять Украине тяжелого вооружения, особенно наступательного. Однако, медленно, но верно, мы его получаем. "Красные линии" сдвигаются. Сейчас речь уже о танках, самолетах и дальнобойных боеприпасах.


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"Часть стран ЕС ранее реально боялась российских угроз. Особенно это было видно по поведению руководства ГерманииДо сих пор противодействует полноценной помощи Украине та же Венгрия, не особо рвется помогать Австрия. Мол, предоставление ВСУ большего числа вооружений – прямой путь к эскалации. Но, похоже, в НАТО, в ЕС поняли – нет альтернативы мощному вооружению Украины для отражения агрессии. Мобилизацией, массированными ракетными ударами по критической инфраструктуре, безумными атаками на города Донбасса с огромным количеством жертв, со стиранием этих городов с лица земли, всё более явному переводу экономики на военные рельсы, переформатированием (в сторону значительного увеличения) армии – Путин дал понять, что останавливаться не намерен. И что если его не остановить в Украине, он пойдет дальше, принося войну уже в страны Евросоюза", – отмечает генерал.

Поэтому, поясняет он, примерно месяц-полтора назад у Запада изменилась парадигма в оценке угроз. И предоставление помощи Украины из формата "сдерживать противника и иногда контрнаступать" перешло в концепцию "победить агрессора, изгнав со всей украинской территории, с выходом на переговоры, согласно правилам цивилизованного мира, в соответствии с международным правом".

Сперва эта тема звучала в США, Великобритании, Польше, странах Балтии напоминает Николай Маломуж. Затем уже и в странах западного крыла ЕС, включая Германию и канцлера Олафа Шолца, чья риторика претерпела кардинальные перемены. И чье решение о поставках в Украину танков "Леопард", других видов вооружений, боеприпасов – говорит за себя.

"То же касается Франции, Испании, многих других стран, которые решили массово поставлять нам танки, артиллерию, бронетехнику, системы ПВО и так далее, – акцентирует эксперт. – Учитывая, что Россия всё более явно готовится к новой волне наступления, партнеры стремятся дать Украине то, что может и отбиться, и контратаковать, создав предпосылки для поражения противника и деоккупации наших территорий. Выходя на переговоры именно с таких позиций. Выстраивать формат мира на условиях Украины и международных правил. Учитывая, в том числе, компенсационные моменты со стороны страны-агрессора".

После того, как на уровне руководства западных стран были приняты соответствующие политические решения, их закрепили на январской встрече министр обороны стран НАТО и союзников в формате "Рамштайн"А позже стало известно и о подвижках с танками.

"Причем, к нам пойдут не только немецкие "Леопарды", но и американский "Абрамсы", британские "Челенджеры". В новом пакете помощи со стороны США анонсированы дальнобойные боеприпасы (до 150 км). Это позволит уничтожать огромные резервы живой силы и техники россиян еще до того, как они попадут собственно на фронт, – поясняет Николай Маломуж. – Уверен, дойдет дело и до самолетов. При этом Запад осознал еще и то, что Россия, угрожая ядерным оружием, применить его не готова. Это будет самоубийственным для Путина и для РФ в целом. О чем Кремль предупредили неоднократно. Как только россияне даже просто попытаются развернуть свои ядерные средства, могут пойти превентивные удары".

Мы обречены до победного завершения войны оставаться в центре мировой политики

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассуждает так:

"Новые угрозы, звучащие в адрес Украины и Запада со стороны России – не случайны. Как и эскалация на фронте. Путин понимает, что, если ВСУ получат в полном объеме уже анонсированное западными партнерами вооружение, у оккупантов не только не останется шансов удержать захваченное. Они еще и могут получить тотальное военное поражение. Потому у Путина нет иного выхода, кроме как продолжать угрожать ядерным оружием".

Но и тут, отмечает эксперт, выходит довольно неприятная для российского диктатора ситуация. Никто этим угрозам уже не верит. Не верит, похоже, он и сам.

"Потому видим ритуальные танцы с бубнами. И реагировать на это нужно спокойно. Все понимают обреченность Путина, – поясняет экс-министр. – Что касается дипломатической ситуации в обозримом будущем, то Украина, безусловно, останется в центре внимания".

Мы обречены до победного завершения войны оставаться в центре мировой политики, уверен Владимир Огрызко. По его мнению, это засвидетельствовали события вчерашнего и сегодняшнего дня, связанные с саммитом Украина-ЕС.

"Практически вся Еврокомиссия приехала в Киев. И это – во время войны. Мне кажется, это красноречивое подтверждение того, что Путин и его окружения могут говорить, что угодно, а нам – свое дело делать. Европа нас в этом поддерживает, поддерживаю США и Великобритания", – акцентирует эксперт.

Темы поставок помощи, к сожалению, нас пока сдерживают. Но тут мы зависим от того, что и как будут делать наши партнеры, поясняет Владимир Огрызко.

"Крайне важно, что на Западе приняли решение – такая россия является угрозой для всего мира. И эту угрозу надо или серьезно уменьшить, или вообще ликвидировать. Это и будет основным моментом на всех встречах, так или иначе связанных с российско-украинской войной, – прогнозирует эксперт. – Также следует понимать, что Путин будет возглавлять РФ до последнего. А как только он физически исчезнет, Россия перейдет в состояние очень серьезных политических землетрясений, которые могут быстро ее разрушить".

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