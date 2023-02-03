Что заставило Запад более мощно поддерживать Украину в войне – почему Путин уже обречен

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, РФ сейчас находятся в специфической стадии: когда стратегически проигрыш уже ясен, но еще есть ресурс для наступательных действий. И этот ресурс страна-агрессор, похоже, вскоре использует по полной программе. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что Путин приказал взять Донбасс (Донецкую и Луганскую области в их админграницах) до марта. Тем временем, немецкие власти согласились поставлять Украине (и дали соответствующее одобрение делать это другим странам) не только танки Leopard 2, но и более старую модель Leopard 1. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и внешнеполитическую ситуацию в ракурсе российско-украинской войны.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Примерно месяц-полтора назад у Запада изменилась парадигма в оценке угроз

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж обращает внимание, что Запад всегда делал оговорку – он не хочет создавать стратегического противостояния с Россией, непосредственно вступать в войну. Потому не намерен предоставлять Украине тяжелого вооружения, особенно наступательного. Однако, медленно, но верно, мы его получаем. "Красные линии" сдвигаются. Сейчас речь уже о танках, самолетах и дальнобойных боеприпасах.

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До сих пор противодействует полноценной помощи Украине та же Венгрия, не особо рвется помогать Австрия. Мол, предоставление ВСУ большего числа вооружений – прямой путь к эскалации. Но, похоже, в НАТО, в ЕС поняли – нет альтернативы мощному вооружению Украины для отражения агрессии. Мобилизацией, массированными ракетными ударами по критической инфраструктуре, безумными атаками на города Донбасса с огромным количеством жертв, со стиранием этих городов с лица земли, всё более явному переводу экономики на военные рельсы, переформатированием (в сторону значительного увеличения) армии – Путин дал понять, что останавливаться не намерен. И что если его не остановить в Украине, он пойдет дальше, принося войну уже в страны Евросоюза", – отмечает генерал. "Часть стран ЕС ранее реально боялась российских угроз. Особенно это было видно по поведению руководства Германии

Поэтому, поясняет он, примерно месяц-полтора назад у Запада изменилась парадигма в оценке угроз. И предоставление помощи Украины из формата "сдерживать противника и иногда контрнаступать" перешло в концепцию "победить агрессора, изгнав со всей украинской территории, с выходом на переговоры, согласно правилам цивилизованного мира, в соответствии с международным правом".

Сперва эта тема звучала в США, Великобритании, Польше, странах Балтии напоминает Николай Маломуж. Затем уже и в странах западного крыла ЕС, включая Германию и канцлера Олафа Шолца, чья риторика претерпела кардинальные перемены. И чье решение о поставках в Украину танков "Леопард", других видов вооружений, боеприпасов – говорит за себя.

"То же касается Франции, Испании, многих других стран, которые решили массово поставлять нам танки, артиллерию, бронетехнику, системы ПВО и так далее, – акцентирует эксперт. – Учитывая, что Россия всё более явно готовится к новой волне наступления, партнеры стремятся дать Украине то, что может и отбиться, и контратаковать, создав предпосылки для поражения противника и деоккупации наших территорий. Выходя на переговоры именно с таких позиций. Выстраивать формат мира на условиях Украины и международных правил. Учитывая, в том числе, компенсационные моменты со стороны страны-агрессора".

После того, как на уровне руководства западных стран были приняты соответствующие политические решения, их закрепили на январской встрече министр обороны стран НАТО и союзников в формате "Рамштайн". А позже стало известно и о подвижках с танками.

"Причем, к нам пойдут не только немецкие "Леопарды", но и американский "Абрамсы", британские "Челенджеры". В новом пакете помощи со стороны США анонсированы дальнобойные боеприпасы (до 150 км). Это позволит уничтожать огромные резервы живой силы и техники россиян еще до того, как они попадут собственно на фронт, – поясняет Николай Маломуж. – Уверен, дойдет дело и до самолетов. При этом Запад осознал еще и то, что Россия, угрожая ядерным оружием, применить его не готова. Это будет самоубийственным для Путина и для РФ в целом. О чем Кремль предупредили неоднократно. Как только россияне даже просто попытаются развернуть свои ядерные средства, могут пойти превентивные удары".

Мы обречены до победного завершения войны оставаться в центре мировой политики

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассуждает так:

"Новые угрозы, звучащие в адрес Украины и Запада со стороны России – не случайны. Как и эскалация на фронте. Путин понимает, что, если ВСУ получат в полном объеме уже анонсированное западными партнерами вооружение, у оккупантов не только не останется шансов удержать захваченное. Они еще и могут получить тотальное военное поражение. Потому у Путина нет иного выхода, кроме как продолжать угрожать ядерным оружием ".

Но и тут, отмечает эксперт, выходит довольно неприятная для российского диктатора ситуация. Никто этим угрозам уже не верит. Не верит, похоже, он и сам.

"Потому видим ритуальные танцы с бубнами. И реагировать на это нужно спокойно. Все понимают обреченность Путина, – поясняет экс-министр. – Что касается дипломатической ситуации в обозримом будущем, то Украина, безусловно, останется в центре внимания".

Мы обречены до победного завершения войны оставаться в центре мировой политики, уверен Владимир Огрызко. По его мнению, это засвидетельствовали события вчерашнего и сегодняшнего дня, связанные с саммитом Украина-ЕС.

"Практически вся Еврокомиссия приехала в Киев. И это – во время войны. Мне кажется, это красноречивое подтверждение того, что Путин и его окружения могут говорить, что угодно, а нам – свое дело делать. Европа нас в этом поддерживает, поддерживаю США и Великобритания", – акцентирует эксперт.

Темы поставок помощи, к сожалению, нас пока сдерживают. Но тут мы зависим от того, что и как будут делать наши партнеры, поясняет Владимир Огрызко.

"Крайне важно, что на Западе приняли решение – такая россия является угрозой для всего мира. И эту угрозу надо или серьезно уменьшить, или вообще ликвидировать. Это и будет основным моментом на всех встречах, так или иначе связанных с российско-украинской войной, – прогнозирует эксперт. – Также следует понимать, что Путин будет возглавлять РФ до последнего. А как только он физически исчезнет, Россия перейдет в состояние очень серьезных политических землетрясений, которые могут быстро ее разрушить".

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