Пока без танков Leopard 2, но с другими бонусами: главные итоги 8-го «Рамштайна»

Завершилось восьмое заседание Контактной группы по поддержке Украины (министры обороны стран НАТО и другие союзники), известной как формат "Рамштайн". Украина получит ряд новых вооружений, включая британские танки Challenger 2, ракетные системы (8 ЗРК Avenger, ракеты для NASAMS, дополнительные поставки систем ПВО Patriot), бронетехнику (58 БТР Bradley, 90 БТР Stryker, 350 внедорожников, 19 гаубиц), артснаряды. При этом не оправдались надежды на консолидированное решение по отправкам в Украину немецких танков Leopard 2. В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отметил, что "Рамштайн-8" укрепит устойчивость Украины, а за танки мы еще поборемся. Как оцениваете итоги этой встречи? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Заседание Контактной группы по поддержке Украины. Фото: из открытых источников

Результаты "Рамштайна" и не только это демонстрируют – Россия проиграла внешнеполитический фронт

По мнению политического аналитика Павла Нусса, хоть нам не согласовали массовую передачу Leopard 2, мы получили немало другой необходимой помощи. Крайне важной, учитывая, что зима – традиционно любимое для РФ время, чтобы нападать на Украину. Достаточно вспомнить январь-февраль 2015 (Дебальцево) или февраль-2022 (массированное вторжение).

"Во второй половине зимы иссякают заготовленные энергоносители, а почва достаточно промерзла, чтобы болотистые места выдерживали вес бронетехники. Потому на нас обрушаться новые ракетные атаки, а, возможно, и массированное наступление россиян, – прогнозирует эксперт. – Россия потеряла инициативу на поле боя, в большинстве своем действует реактивно, за исключением Соледара, где пытается наступать. Это не устраивает Путина, ставящего задачу навязать свою игру. И тут чрезвычайно важна окончательная консолидация Запада на стороне Украины".

Павел Нусс уверен, что результаты "Рамштайна" и не только это демонстрируют – Россия проиграла внешнеполитический фронт, Путин оказался в роли хуже, чем был Гитлер (который, по крайней мере, имел союзников страны Оси). Против рашизма – весь мир. Осуждение оккупации Украины впервые вынужденно прозвучало от Сербии и Ирана, напоминает аналитик.

Он считает, что отказ поставить на поток предоставление Украине танки Leopard 2 – это не окончательное "нет", а лишь задержка. Решение может быть принято неожиданно, предполагает Павел Нусс.

Значительным прогрессом, компенсирующим задержку с танками, он называет заявление Нидерландов о готовности предоставить Украине самолеты F-16.

Мы ожидаем новых прорывов, потому для нас они – вопрос сохранения жизни наших граждан, отражение преступной российской агрессии

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

и ранее – во время встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, посетившим на этой неделе Украину. Глава нашего государства отмечал, что сигналы, озвученные перед "Рамштайном" (большой пакет военной помощи от США, помощь от других стран) – это, конечно, позитивно. Но явно недостаточно. Да, у нас мужественные и стойкие воины. Но – нет – нам явно не хватает вооружения в необходимо количестве и качестве". "Оценивая результаты любых встреч и переговоров, необходимо понимать, что дипломатический процесс – дело непростое. Он требует времени, сложных консультаций, которые в итоге выливаются в определенные решения. Позиция Украины, неоднократно высказанная президентом Зеленским, проста и понятна. Он ее озвучивал и вчера в обращении к участникам саммита формата "Рамштайн"

Петр Олещук акцентирует, что на фоне готовящегося россиянами очередного массированного наступления остается актуальным вопрос массового предоставления Украине современных европейских танков. И чтобы сдерживать агрессора, и чтобы проводить свои наступательные действия.

"Ряд государств Европы высказали желание предоставить Украине необходимые танки Leopard 2, но всё задерживается из-за позиции Германии. Надеемся, что переговоры продолжаться – и приведут к необходимому нам результату. Одобренному как можно оперативнее", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, у многих сформировалось несколько неправильное отношение к саммитам типа "Рамштайн". В стиле – именно там всё и решается.

"Однако такие саммиты – это серьезная подготовка накануне, проговаривание ряда моментов за закрытыми дверьми, продолжение дискуссии по окончанию очередной встречи. Так что собственно саммит не предполагает мгновенных решений. Наиболее значимые из них в ракурсе поддержки Украины теми или иными видами вооружений происходили, как правило, не по факту той или иной встречи в формате "Рамштайн", а где-то между этими встречами, – поясняет Петр Олещук. – Вот и перед этим саммитом произошел ряд важны прорывов (заявления о предоставлении нам бронемашин, определенных видов танков — французских, британских, ЗРК "Пэтриот"). Безусловно, мы ожидаем новых прорывов, потому для нас они – вопрос сохранения жизни наших граждан, отражение преступной российской агрессии. В этом направлении продолжит работать украинская дипломатия, дипломатия стран-партнеров".

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