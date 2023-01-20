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Завершился Рамштайн. Обещанные Украине танки остались обещанными – до когда

Главные результаты встречи не принесли Украине таких ожидаемых танков, но надежда есть

сегодня, 19:21
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Автор:

Моесеенко Валентина

Украинские силы могут перейти в контрнаступление весной, а к этому моменту у западных союзников "окно возможностей" передачи танков ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, пишут "Комментарии".

Завершился Рамштайн. Обещанные Украине танки остались обещанными – до когда

глава Минобороны США Ллойд Остин. Фото из открытых источников

"Я думаю вы слышали министра обороны Германии о том, что решение о предоставлении танков не было принято. Мы должны убедиться, что у Украины есть возможности, необходимые для успеха прямо сейчас. У нас есть окно возможностей до весны, когда Украина начнет контрнаступление", — констатирует Остин.

Он же заявил, что союзники смогли собрать чрезвычайную боевую поддержку. К примеру, Польша продолжает предлагать танки и предоставит их. Так же поступят и другие страны.

"Терпение, все будет", — резюмировал глава Минобороны США.

Среди других важных заявлений Ллойда Остина по результатам встречи в Рамштайне касаются пакета помощи от США в размере $2,5 млрд от Вашингтона, обещание передачи Великобританией танков Challenger 2, которое станет первой передачей западных "основных боевых танков".

Это переломное десятилетие для мира и переломный момент для Украины. Союзники продолжат помогать, чтобы у Украины были возможности, необходимые ей для успеха именно сейчас", — сказал он.

И пообещал, что вопрос с танками для Украины должен быть решен до весны, когда ВСУ пойдут в контрнаступление. Сегодняшняя встреча на Рамштайне была посвящена противовоздушной обороне и бронетехнике. Участники встречи, представляющие почти полсотни стран, передают много систем для защиты украинского неба, другое тяжелое оружие и патроны для него. Обещали и провести необходимые учения военных ВСУ.

Также "Комментарии" писали, кие европейские страны готовы передать Украине танки.



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