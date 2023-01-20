Завершился Рамштайн. Обещанные Украине танки остались обещанными – до когда

Украинские силы могут перейти в контрнаступление весной, а к этому моменту у западных союзников "окно возможностей" передачи танков ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, пишут "Комментарии".



глава Минобороны США Ллойд Остин. Фото из открытых источников

"Я думаю вы слышали министра обороны Германии о том, что решение о предоставлении танков не было принято. Мы должны убедиться, что у Украины есть возможности, необходимые для успеха прямо сейчас. У нас есть окно возможностей до весны, когда Украина начнет контрнаступление", — констатирует Остин.

Он же заявил, что союзники смогли собрать чрезвычайную боевую поддержку. К примеру, Польша продолжает предлагать танки и предоставит их. Так же поступят и другие страны.

"Терпение, все будет", — резюмировал глава Минобороны США.

Среди других важных заявлений Ллойда Остина по результатам встречи в Рамштайне касаются пакета помощи от США в размере $2,5 млрд от Вашингтона, обещание передачи Великобританией танков Challenger 2, которое станет первой передачей западных "основных боевых танков".

Это переломное десятилетие для мира и переломный момент для Украины. Союзники продолжат помогать, чтобы у Украины были возможности, необходимые ей для успеха именно сейчас", — сказал он.

И пообещал, что вопрос с танками для Украины должен быть решен до весны, когда ВСУ пойдут в контрнаступление. Сегодняшняя встреча на Рамштайне была посвящена противовоздушной обороне и бронетехнике. Участники встречи, представляющие почти полсотни стран, передают много систем для защиты украинского неба, другое тяжелое оружие и патроны для него. Обещали и провести необходимые учения военных ВСУ.

Также "Комментарии" писали, кие европейские страны готовы передать Украине танки.



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