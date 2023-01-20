Владимир Зеленский впервые обратился к участникам заседания в формате «Рамштайн»: О чем говорил



















Сегодня, 20 января, в Германии началась восьмая встреча контактной группы по военной помощи Украине, в которую входят более 50 стран мира, более известная как "Рамштайн-8 ", пишут "Комментарии".



О чем Зеленский говорил на встрече в формате "Рамштайн-8"

Россия хочет, чтобы можно было уничтожать нации. И в Москве откровенно об этом говорят. Россия концентрирует силы – последние силы – чтобы попытаться доказать всем, будто ненависть может быть сильнее мира", — обратился видеосвязью к участникам собрания Владимир Зеленский.

Президент Украины назвал участников встречи и контактной группы сильными людьми из могущественных стран и призывал принимать такие решения, которые могут лишить российское зло любой власти.

"Мы с вами должны ускориться. Должны. Должны действовать так быстро, как отец или мать, которые спасают ребенка. Как сын или дочь, которые чувствуют, что родители нуждаются в немедленной помощи", — сказал Зеленский.

Гарант государства убедительно высказался, сказав, что как раз в силах участников "Рамштайна" гарантировать артиллерию и самолеты, подавляющие террор.

"Это в ваших силах – сделать танковый Рамштайн. Не торговаться о том или ином количестве танков, а начать принципиальную поставку, которую остановит российское зло, — подчеркнул Зеленский. – И мы также рассчитываем, что ваши следующие встречи войдут в историю как "Рамштайн" F16 и ракет дальнего радиуса действия. Это в ваших силах – гарантировать такую артиллерию и ПВО, которые разобьют террор. Это в ваших силах – одержать победу".

Владимир Зеленский впервые обратился к участникам заседания в формате "Рамштайн" и заверил: " Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Сотни благодарностей – это не сотни танков".





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