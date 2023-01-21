Резников заинтриговал: украинские танкисты начнут обучение на танках Leopard

Украинские танкисты начнут обучение на немецких танках "Leopard 2", хотя публично объявлений об их предоставлении еще не было. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Голоса Америки".

Танки Leopard 2. Фото: wikipedia.org

"Имеем прорыв — это возможность для стран, которые владеют "Леопардами", начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, и тогда будем дальше двигаться", — сказал Резников.

Он добавил, что надеется, что Германия "в спокойном режиме с проведением собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков".

"Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем учебные (украинских) экипажей программы на "Леопардах 2", — сказал министр.

По словам Алексея Резникова, договоренности об учениях были достигнуты благодаря "танковым" инициативам — Польши по танкам Leopard и Британии по Challenger.

Отметим, 20 января министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал участников заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") не замедлять темпы поддержки Украины. Министр обороны США заявил, что Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащать свои войска.

В то же время Остин заявил после заседания, что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в США лаконично объяснили, почему отказываются передать Украине танки Abrams.





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