В США лаконично объяснили, почему отказываются передать Украине танки Abrams

Предоставление Украине американских танков M1 Abrams "просто не имеет смысла". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала зампредставителя Пентагона Сабрины Сингх. Слова Сингх цитирует "CNN".

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве США уточнили, главная причина, почему США не готовы предоставить Украине танки Abrams заключается в том, что это будет бесполезный шаг. Ведь, во-первых. Украина не сможет самостоятельно обслуживать эту технику, а, во-вторых, украинские военные на сегодняшний день не обучены работать на ней и на их подготовку нужно довольно продолжительное время.

Сабрина Сингх также отреагировала на заявление о том, что немецкие танки не поступят в Украину, пока на этот шаг не пойдет Вашингтон. Сингх отметила, что ориентироваться в этом вопросе на США неправильно. И решение предоставить Украине танки или нет – это исключительно прерогатива властей Германии.

В Пентагоне подчеркнули, что продолжат работать с другими партнёрами, чтобы понять, что еще можно предоставить Украине для укрепления украинской армии.

Стоит отметить, что уже довольно продолжительное время украинское руководство активно призывает союзников предоставить танки Leopard 2 немецкого производства, но ни одна страна, которая имеет эти танки, не может это сделать, пока согласие не даст Германия, как производитель этой военной техники.

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