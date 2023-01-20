В США лаконично объяснили, почему отказываются передать Украине танки Abrams

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Кравцев Сергей
Предоставление Украине американских танков M1 Abrams "просто не имеет смысла". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала зампредставителя Пентагона Сабрины Сингх. Слова Сингх цитирует "CNN".
Танки Abrams. Фото: из открытых источников
В оборонном ведомстве США уточнили, главная причина, почему США не готовы предоставить Украине танки Abrams заключается в том, что это будет бесполезный шаг. Ведь, во-первых. Украина не сможет самостоятельно обслуживать эту технику, а, во-вторых, украинские военные на сегодняшний день не обучены работать на ней и на их подготовку нужно довольно продолжительное время.
Сабрина Сингх также отреагировала на заявление о том, что немецкие танки не поступят в Украину, пока на этот шаг не пойдет Вашингтон. Сингх отметила, что ориентироваться в этом вопросе на США неправильно. И решение предоставить Украине танки или нет – это исключительно прерогатива властей Германии.
В Пентагоне подчеркнули, что продолжат работать с другими партнёрами, чтобы понять, что еще можно предоставить Украине для укрепления украинской армии.
Стоит отметить, что уже довольно продолжительное время украинское руководство активно призывает союзников предоставить танки Leopard 2 немецкого производства, но ни одна страна, которая имеет эти танки, не может это сделать, пока согласие не даст Германия, как производитель этой военной техники.
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