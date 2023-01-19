Встреча Блинкена и Чавушоглу: главные итоги – как может измениться политика Турции

Какие перемены могут произойти в отношениях США и Турции и позиции последней по российско-украинской войне и вступлению в НАТО Финляндии и Швеции – после встречи главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне с американским госсекретарем Энтони Блинкеном? Есть ли вероятность, что Анкара перестанет пытаться усидеть на двух стульях – и займет более жесткую позицию в отношении Москвы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Встреча Блинкена и Чавошоглу. Фото: из открытых источников

Ключевой вопрос – это продажа американцами туркам самолетов F-16, возвращение к соответствующему контракту

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос предполагает, что ситуация вряд ли в чём изменится после этого раунда переговоров в Вашингтоне.

"Маловероятно, что Анкара вдруг начнет резко менять свое отношение к Москве. Либо касательно вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Скорее всего, ключевой вопрос — это продажа американцами туркам самолетов F-16, возвращение к соответствующему контракту", – считает эксперт.

При этом, акцентирует он, в самих США, даже если этот вопрос обговаривается и дискутируется, он может разрешиться при двух условиях.

Первое – однозначное согласие Турции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО без всяких предусловий.

Второе – недопущение военной операции турецких войск на севере Сирии.

"Это позиция значительной части как правящей Демократической партии, так и Республиканской. Но вряд ли тут возможны подвижки. Президенту Турции – Реджепу Эрдогану важно поддерживать статус сильного политика, способного влиять на принятие решений, в том числе, в США, в ЕС, в НАТО. И это, конечно, заточено на выборы, которые в Турции намечены на лето этого года (хоть ходят слухи о вероятном переносе на май — прим. ред.). Президентские и парламентские. Учитывая это, Эрдоган вряд ли может "дать заднюю". Понятно, что у США и Турции есть определенные претензии друг к другу. Но они, скорее всего, не станут их афишировать, торпедировать", – прогнозирует Игорь Семиволос.

Если сейчас Запад будет на чём-то принципиально настаивать, угрожая санкциями, Эрдоган будет отступать

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно подчеркивает, что война России против Украины обнажила много проблемных мест в мировой политике. И точно приведет к большим трансформациям, которые уже происходят и еще будут происходить.

"На фоне того, что Украина побеждает в военном смысле, что Россия слабеет, а Запад стал более консолидирован, есть третьи страны, которые пытаются использовать ситуацию для того, чтобы набрать геополитический вес или получить экономические дивиденды. Одной из таковых является Турция, – поясняет аналитик. – С одной стороны, она является членом НАТО, а потому полностью поддерживает Украину в смысле безопасности и территориальной целостности. В этом смысле роль Турции в Черноморском регионе также имеет большое значение. Но при этом, официальная Анкара пытается использовать ситуацию с выгодой для себя. Это касается в целом государства и в частности – Эрдогана. В результате выборов, намеченных на начало лета, он может пойти на третье десятилетие своей власти".

Учитывая, что экономика Турции не в лучшем состоянии (и в этом винят Эрдогана), оппозиция могла бы этим воспользоваться на выборах, сместив действующую власть. Но дело в том, отмечает Олеся Яхно, что эта самая оппозиция пока особо себя не проявила, там даже нет единого кандидата. А действующий президент, учитывая внутриэкономические проблемы, пытается использовать фактор российско-украинской войны для повышения геополитической роли Турции, играя на соответствующих настроениях.

"Это касается и политических вопросов (вступление Финляндии и Швеции в НАТО "подвешено" Турцией, которая хочет предварительно решить вопрос курдов, поставок оружия с США и так далее). И геополитических с экономическими. Несмотря на то, что Эрдоган на стороне Украины в вопросе войны, что он занимает активную посредническую роль в вопросах "зернового соглашения", обмена пленными, он пытается тактически вступать в разные союзы, которые можно считать оппонентами Запада. Это не только экономическое сотрудничество с РФ (Путин вообще заявил, что хочет сделать Турцию хабом для экспорта российского газа). Но и сотрудничество с оппонентами Запада, к примеру, по Сирии, где Эрдоган, по некоторым данным, стал более лоялен к Башару Асаду. И другие инвестиционные проекты, с теми же Саудовской Аравией, ОАЭ", – рассказывает эксперт.

По ее словам, де-факто, Эрдоган занимает двойную позицию. В войне РФ против Украины – четкая позиция на стороне нашей страны и Запада, а в экономике – периодические союзы с оппонентами Запада или других регионов, которые неоднозначно воспринимаются США и ЕС.

"Можно предположить, что Эрдоган продолжит линию, которую ведет. Пытаясь на фоне войны, ослабления России, более решительных шагов Запада и необходимости ускоренного принятия решений (по расширению того же НАТО), использовать ситуацию в свою пользу. Получать максимальную выгоду и от РФ (покупая дешево ее ресурсы, усиливая торговлю, наживаясь на российских туристах и беженцах), и от Запада (решая в выгодном для себя ключе тот же курдский вопрос или вопрос поставок в Турцию современных видов вооружения). Все эти моменты, а также другие чувствительные вопросы, думаю, стали предметом переговоров между Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне с американским госсекретарем Энтони Блинкеном", – считает Олеся Яхно.

Она напоминает, что турецкие власти ранее разрешили ряду своих банков использовать российскую платежную систему "МИР", что позволяло россиянам обходить определенные ограничения. Но потом на это был наложен запрет, так как появился риск введения западных санкций.

"И, если сейчас Запад будет на чём-то принципиально настаивать, угрожая санкциями, там Эрдоган будет отступать, – уверена эксперт. – Не упуская возможность воспользоваться посредничеством между Украиной и РФ для получения безопасной экономической выгоды для Турции".

США очень беспокоит сотрудничество Турции с Китаем

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким мнением:

"Не думаю, что возможны какие-то подвижки по теме войны России и Украины. Турция себя позиционирует как площадку для переговоров. И это основной подход Анкары – говорить с обеими сторонами".

К тому же, продолжает эксперт, американо-турецкие отношения имеют несколько треков. И Украину тут – не единственный.

"Одним из основных вопросов является расширение НАТО. Турецкая сторона, скажем так, завела в ловушку ценностного выбора ту же самую Швецию. Там со статусом беженцев живет несколько видных деятелей Курдской Рабочей Партии. В Турции они считаются террористами. И Анкара выставила условие – согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО возможно только после выдачи тех, кого она называет террористами. С точки зрения геополитических перспектив, Швеция может пойти на такой шаг. Но с точки зрения ценностей – это будет противоречить взятым на себя обязательствам, в том числе, по защите преследуемых лиц", – поясняет Игорь Тышкевич.

Еще один очень важный трек – сотрудничество Турции с Китаем, очень беспокоящее США.

"Суть в том, – отмечает эксперт, – что Турция серьезно входит в структуры региональной безопасности, которые пытается формировать Китай, являющийся стратегическим противником США. И для Штатов сотрудничество официальной Анкары со структурами региональной безопасности типа ШОС, ее участие в структуре, которую намеревается создать Казахстан на базе Астанинской конференции по безопасности – это очень плохой сигнал".

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