Пригожин набирает авторитет в РФ: почему ему позволено то, что не позволено другим

Руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", близкий к российскому диктатору Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике Кремль из-за того, что администрация не заблокировала YouTube в РФ. Почему Пригожину, который периодически критикует высшее военное руководство РФ, столько позволяется? О чем это говорит – к чему в итоге может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Пригожин игнорирует факт, что рашистские технологии не в состоянии сформировать закрытую экосистему даже в сфере инфотеймента

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков подчеркивает, что Пригожин всячески старается показать себя радикальным рашистом, который готов повергнуть российское общество во тьму без элементарных благ цивилизации и доступа к информации.

"Любые промедления на этом пути Пригожин подает как предательство, что характерно для радикальных элементов вроде него. При этом сам Пригожин игнорирует факт, что рашистские технологии не в состоянии сформировать закрытую экосистему даже в сфере инфотеймента", – отмечает эксперт.

Сергей Быков поясняет:

"Стриминговые сервисы российского производства непопулярны в России, поскольку не могут предоставить того же удобства и разнообразия, которые предоставляет YouTube".

Пригожина и его дружков – Кадырова, Суровикина – Кремль уже потихоньку осаждает

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает так:

"Имея под своим началом ЧВК, которая достаточно эффективно воюет, по сравнению с регулярной российской армией (по крайней мере, красиво это информационно преподносит), Пригожин в какой-то момент сумел убедить Путина в своей полезности. И даже необходимости. А получив от последнего карт-бланш, решил, что обрел крылья и может иметь солидный политический вес. Заручившись, фактически, покровительством Путина, он начал борзеть довольно сильно. Сначала это было видно по его "наездам" на губернатора Санкт-Петербурга – Беглова. Потом Пригожин переключился на критику высшего военного руководства – Шойгу, Герасимова и так далее. И его явно занесло. Но останавливаться он не намерен. Выйдя в медийное пространство, возомнив себя политиком, Пригожин решил, что ему как заправскому политику нужно хотя бы два раза в неделю давать мощный меседж, инфоповод. И его недавний меседж о необходимости заблокировать YouTube – один из таких".

При этом Пригожина и его дружков – Кадырова, Суровикина – Кремль уже потихоньку осаждает, отмечает эксперт. Шойгу с Герасимовым уже подвинули Суровикина с руководства оккупационной армией.

Теперь пытаются "попустить" бывшего уголовника Пригожина. Но тот, как многие говорят в России, "разбушевался". И унять его будет не так-то просто, считает Денис Богуш. Особенно после того, как навербованных им зэков начали награждать госнаградами в Кремле.

"Наличие фактически "личной армии" (хоть ЧВК, по российскому законодательству, существовать не должны), скорее эффектная, нежели эффективная "продажа" в медиапространстве РФ темы захвата Соледара (который "вагнеровцы" на данный момент до сих пор полностью не контролируют), вера в путинскую протекцию – вскружили Пригожину голову. И он, похоже, дал понять главе Кремля, что в случае переворота именно пригожинская ЧВК будет защищать Путина. Она же, при необходимости, поможет тому бежать в Латинскую Америку или еще куда-нибудь, где имеет определенные связи, – поясняет Денис Богуш. – При этом Герасимов, который сейчас руководит российской захватнической армией в Украине, может попытаться обрезать Пригожину крылышки. Но аккуратно, перед этим максимально использовав "вагнеровцев" при штурмах украинских городов".

В то же время пригожинцы (вагнеровцы) станут одной из разрушающих сил для РФ. Потому что рано или поздно частные армии начнут воевать между собой, внутри себя, а также с официальными силовиками, констатирует политтехнолог.

Пригожин выполняет важную миссию для Кремля

По мнению эксперта Украинского института политики Николая Спиридонова, заявление Пригожина о необходимости блокировать YouTube на территории России лишь подтверждает истину, что любое тоталитарное общество пытается ограничить свободную информацию.

"Советскому Союзу это во многом удалось, – напоминает эксперт. – Хоть тот же "Голос Америки" и другие радиостанции неравнодушные граждане ловили. Но в современном мире, в ХХІ веке, оградить людей от информации практические невозможно. Так что эта миссия – невыполнима. Хоть, подчеркиваю, российскому режиму, как любому тоталитарному, очень хочется…".

Николай Спиридонов проводит аналогию с известным советским фильмом "Убить дракона", в котором один из героев говорил "открытые окна постановили закрывать". Чтобы люди не видели, что происходит. В таком ракурсе, считает эксперт, можно рассматривать и поползновения Пригожина иже с ним "заколотить" Интернет-окна. Вряд ли это удастся.

"Почему Пригожин столько себе позволяет? Потому что он выполняет важную миссию для Кремля. Вербует заключенных для войны. Это не ноу-хау. Подобное практиковалось в СССР во время Второй мировой. Учитывая, что Пригожин делает вещи, которые официальные структуры себе позволить не могут, ему периодически позволяют критиковать власть, – отмечает Николай Спиридонов. – Не исключено, что это согласованная критика. Что Путину самому хочется еще больше ограничить информационное пространство. И он вбрасывает в массы соответствующие тезисы устами Пригожина. Возможно, подхватит еще кто-то. Невозможно удержать крышку над кипящим котлом. Но попытки сделать это российский режим будет предпринимать снова и снова".

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