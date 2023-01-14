Победил ли Пригожин Минобороны РФ – что на самом деле скрывается за вывеской ЧВК "Вагнер"

Близкий к Путину бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин одержал "победу" в схватке с Минобороны РФ после официального признания участия наемников в боях за Соледар, считают аналитики Института изучения войны (ISW). Тем временем советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы прекратить работу "ЧВК Вагнера" в Сербии и других странах, где она пытается присутствовать. О чем говорит происходящее между пригожинской группировкой и МО РФ? Так ли велико значение "вагнеровцев"? Может ли эта ЧВК стать бомбой замедленного действия под само российское государство? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Группа "Вагнера" не является частной военной компанией и вообще компанией

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин рассуждает так:

"К сожалению, нужно констатировать, что, анализируя деятельность Пригожина и его птенцов, западные аналитики часто делают странные выводы "кто в лес – кто по дрова". Во-первых, я неустанно повторяю, что "группа "Вагнера" не является частной военной компанией и вообще компанией. Это самоназвание, которое придумал Пригожин. Если я заявлю, что я, к примеру, балерина – весьма маловероятно, что западные медиа будут меня так называть. Во-вторых, "Институт постинформационного общества" уже несколько лет работает над мониторингом преступлений "группы Вагнера" по всему миру и сбором материалов для признания "группы Вагнера" террористической организацией. В-третьих, назначение Герасимова непосредственным руководителем войны , конечно, говорит об острой фазе конфликта между Пригожиным и Минобороны. Однако, он уж точно не "одержал победу", как заявляет ISW".

Дмитрий Золотухин акцентирует, что Минобороны РФ вообще прекратило как-то комментировать события вокруг Соледара, оставив это военкорам и пригожинским петрушкам в телеграмме.

"Матчасть надо знать, уважаемые западные коллеги", – констатирует эксперт.

То, что в руководстве МО РФ провели "тектонические изменения" не стоит расценивать как личную победу Пригожина

Всё смешалось в доме Облонских... Вот примерно так, по мнению политического эксперта Светланы Кушнир, одним мазком можно обозначить вал информации, фейков, видео, слухов и домыслов о вкладе Евгения Пригожина и его частной военной компании "Вагнер" в войну против Украины.

"Как по мне, представители ЧВК "Вагнер" сделали на полушку, а рассказали на рубль! Зато в медиакампанию по превращению боев за Соледар в аллюзию боев за Сталинград было вложено немало финансов. По характеру, выражаясь словами медийщиков, растаскивания инфы по пабликам, можно смело сказать, что вбухал в пиар Пригожин несколько миллионов", – отмечает эксперт.

А вот теперь, продолжает она, давайте разбираться, кто и что выиграл.

Весь цивилизованный мир в курсе, что в путинской россии никто не может сам по себе стать олигархом, магнатом или владельцем приватной военной компании. То есть, поясняет Светлана Кушнир, Пригожин на сегодняшний день – временный паяц при дворе. И ему необходимо постоянно доказывать царю, а ещё больше — кремлевской свите, что он достиг чего-то, что он может эту роль, отведённую ему путиным – и дальше исполнять.

"Нелицеприятные выражения Пригожина в адрес Минобороны, Генштаба, командующего "СВО" (на самом деле — войной против Украины) — не более чем дозволенное в рамках более глубинного – кулуарного – противостояния между силовиками и башнями кремля. То, что в руководстве МО РФ провели "тектонические изменения" не стоит расценивать как личную победу Пригожина. Это санкционированная ситуация. Не удивлюсь, если режиссёром этого мог выступать сам путин и его ближайший соратник и советник последних лет Юрий Ковальчук. Я о том, что министр обороны Шойгу переформатировал командный состав "СВО", отправив руководить войной главу Генштаба Герасимова, а показавшего свою подлую "результативность", выбравшего тактику массовых ракетных обстрелов и атак дронами всей территории Украины (особо её энергетической сферы) Суровикина не сослали куда-то на Дальний Восток, а оставили в замах у Герасимова. Перестановки в командовании противника могут быть опасными для нас. Масштабной повторной попытки наступления фронтом на территорию Украины исключать нельзя", – предупреждает эксперт.

По ее мнению, красиво преподносящийся ратный "подвиг" ЧВК"Вагнер" на сегодняшний момент стал раздражителем для военной элиты ВС РФ. И этот фактор, уверена Светлана Кушнир, в Кремле очень умело будут использовать. Тем более, что на фоне Бахмута и Соледара в росиии выделился как некий класс пул т.н. военкоров.

"И тут власть тоже сыграла в плюс для себя: сначала дали им повякать против военного руководства, а потом и по прянику выдали (я о вручении некоторым грамот на публику), сделав их отныне лояльными в анализе действий кремля. Но до сих пор никто не говорит о потерях "вагнеровцев", о том, какой ценой, какими жертвами Пригожин оплатил на некий новый срок свое пребывание в статусе фаворита царя-путина", – отмечает эксперт.

Она уверена, что закончится вся "слава" ЧВК "Вагнер" один момент: как только США назовут эту организацию террористической, и российский Генштаб перестанет оказывать огневую поддержку штурмовикам-"музыкантам", с боекомплектами у которых и так пошли сложности.

"А теперь пару слов о героизации "вагнеровцев" в глазах обывателей-россиян. Поднимать на пьедестал заключённых по тяжким статьям (убийство, насилие, грабежа, организованная преступность) – моветон даже в такой стране как россия, где бандитская субкультура получила нормализацию и принятие. Был с уголовкой в анамнезе – плохо. И как бы бывший зэк Пригожин ни старался, большая часть граждан такое не приемлет, – поясняет Светлана Кушнир. – Потому некая брезгливость в политистеблишменте в отношении самого Пригожина и существует. Политбомонд отлично помнит и его прошлое, и недавние "хороводы" по российским тюрьмам с целью собрать всё отребье – и погнать на убой на передовую. Мнящие себя образованными и воспитанными россияне во многом даже облегченно вздыхали: ведь таким образом будет утилизирован весь сброд, рецидивисты. Наблюдаем за ситуацией без иллюзий, не поддаемся на роспропаганду и помним, что наша война против агрессора – в рамках Женевской конвенции, и она – освободительная. В отличие от т.н. "СВО" россиян, которые пришли на украинскую землю как агрессоры и захватчики. И которые еще хлебнут горя, когда их оставшиеся в живых после нашей победы "фронтовики", включая "вагнеровцев", начнут сеять ужас уже внутри самой рф".

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