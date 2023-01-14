Пригожин победил и стал еще ближе к Путину, – ISW

Основатель и главный финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин одержал "победу" в схватке с Минобороны РФ после официального признания участия наемников в боях за Соледар. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет Института изучения войны (ISW).

Путин и Пригожин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, что "успех" "вагнеровцев" в Соледаре Донецкой области Евгений Пригожин намерен использовать для своих личных целей, в первую очередь, чтобы набрать вес внутри России.

"Последующее упоминание Минобороны России о силах "Вагнера" в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной "победе" Пригожина, которая укрепит его как решающего участника этой войны", — пишут эксперты.

Пригожину нужна была победа в Соледаре, чтобы доказать президенту РФ Владимру Путину, что его силы лучше, чем обычная армия.

В то же время Путин может принять меры по формированию лояльных к Минобороны военных блогеров, чтобы подорвать усилия Пригожина по самоутверждению.

Глава ЦИК Александр Сидякин, депутат Госдумы от "Единой России" Артем Туровый и "глава" "ДНР" Денис Пушилин встретились 13 января с несколькими блогерами.

Высокопоставленные путинские союзники вручили группе военкоров, в том числе Александру Сладкову и журналисту, работающему на Wargonzo, официальную благодарственную грамоту, подписанную секретарем Генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

"Это последнее событие в череде усилий Кремля по развитию связей с избранными военными блогерами, которые были готовы продаться в обмен на политический престиж", — отмечают в ISW.

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