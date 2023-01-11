Война в Украине: ключевые составляющие поражения России в этом году - есть ли уже перспективы

Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью, заявил в вечернем обращении 10 января президент Украины Владимир Зеленский, комментируя, среди прочего, тяжелую ситуацию в Донецкой области, где оккупанты штурмуют Бахмут и Соледар. По словам Зеленского, свободный мир имеет всё необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. Какие составляющие должны сложиться, чтобы РФ постиг крах уже в этом году? Видны ли соответствующие перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Три направления, которые поддерживает президент, отвечают на вопрос, создаются ли предусловия для краха рашистов

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе отмечает, что у президента Зеленского имеется четкая повестка дня, которая состоит из трех стратегических направлений. И эти три направления отвечают на вопрос, создаются ли предусловия для краха рашистов.

Первое — увеличение военно-технического обеспечения потребностей Украины с помощью наших зарубежных партнеров.

"И декабрьский визит украинского лидера в Вашингтон продемонстрировал разморозку многих военно-технических вопросов, наращивание подобного сотрудничества, причем не только с США, но и с коллективным Западом. Об этом говорят недавние переговоры Зеленского с лидерами Франции, Великобритании и ряда других держав. В результате чего объявляется о новых и новых поставках вооружений и боеприпасов в Украину", – поясняет эксперт.

Второе стратегическое направление – усиление санкционного давления на Россию.

"Кроме персональных санкций, заморозки счетов, ареста активов и так далее, президент и вся украинская дипломатия работают над тем, чтобы максимально оперативно были приняты все юридические составляющие по не просто аресту госсредств рашистской федерации, но и по передачи их на восстановление Украины. Также наша дипломатия усиленно работает над тем, чтобы снизить пороговую цену на нефть и газ страны-агрессора, уменьшить их экспорт. И мы видим, что эффект уже есть", – подчеркивает Антон Кучухидзе, напоминает, что против РФ введено уже более 12,9 тыс санкций за неполный год.

Третье направление – саммит мира, намеченный на февраль.

"Это дипломатический механизм давления на рашистскую федерацию с целью показать, что Украина – мирная, демократическая, ответственная страна, которая имеет право защищать себя всеми методами. Но это не значит, что мы не рассматриваем и дипломатические пути мироустройства после нашей победы, – отмечает эксперт. – Любое окончание войны нужно оформлять соответствующим международно юридическим образом. И инициатива, которую в этом ракурсе демонстрирует Украина — весьма позитивная. Соответствующая работа ведется, набирает ход. Тем самым мы убиваем тезисы российской пропаганды, частью которой стала и дипломатия страны-агрессора, что якобы Украина видит только военный сценарий, блокируя любые переговоры. А так мы получаем хорошую возможность создать отдельную дипломатическую платформу на своих условиях".

Нужна полная политическая изоляция РФ

По мнению политического эксперта Сергея Тарана, мир должен понять – то, что происходит в Украине, касается не только Украины, но – всех. Если мировой порядок будет руководствоваться законами силы, как хочет Россия, если подобное будет прощаться, рано или поздно на месте Украины окажутся другие государства, поясняет он.

"Следует реагировать максимально жестко. Бить санкциям и эмбарго по экономике страны-агрессора. Для этого не надо посылать куда-то войска, вовлекаться в войну напрямую. Достаточно просто не торговать с РФ, потому что это – кровавая торговля, кровавые деньги, – подчеркивает Сергей Таран. – Безусловно, нужно всесторонне помогать Украине. Поддерживать финансово, а также военным путем, предоставляя вооружение, боеприпасы, военную технику. Это, подчеркиваю, важно не только нам, но и всем странам, потому что мы защищаем не только себя, но и весь цивилизованный мир".

И, конечно, акцентирует эксперт, нужна полная политическая изоляция РФ. Никаких контактов с нынешним российским руководством, разве что в Гааге.

"Если эти составляющие будут максимально задействованы, уже в этом году появятся перспективы окончания российско-украинской войны – на условиях Украины, – уверен Сергей Таран. – Если же нет – война будет затягиваться, а ее последствия продолжат негативно влиять на все государства. Украинские президент, дипломатия, все украинцы должны доносить эту простую мысль до всего мира".

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