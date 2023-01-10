Второе пришествие Лапина: к чему может привести противостояние между российскими военачальниками

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ, сообщает российское издание РБК со ссылкой на свои источники в Минобороны. Ранее деятельность Лапина на посту командующего группировкой "Центр" жёстко критиковали глава Чечни – Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин. О чем говорят подобные перестановки внутри армии страны-агрессора? К чему может привести противостояния между российскими "военачальниками"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Генерал Лапин. Фото: из открытых источников

В Кремле начали возвращаться к тем командующим, которые имели боевой опыт и Лапин, который ранее попал в опалу, был реабилитирован

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж поясняет:

"Новое назначение Лапина указывает на то, что идет внутренняя борьба между российскими военнослужащими – с одной стороны, а "пригожинцами" и "кадыровцами" – с другой. Причем борьба с прицелом не только на военные приоритеты, но и на политическую власть. В данный момент – попытка получить больше влияния на Путина, пока он имеет потенциал и возможности решать кадровые задачи".

Борьба, отмечает Николай Маломуж, идет с переменным успехом. Когда Лапин проигрывал, в том числе стратегически на Харьковском направлении, Кремлю важно было найти виновного в этом. Отвести огонь от себя. И тут подключились Пригожин и Кадыров, которые претендовали на близость к Путину, хотели увеличить свое влияние.

"Они убедили его в том, что проигрыш на Харьковщине и части Донбасса и Херсонщины – это просчет военного командования. Конкретно – Лапина. И его фактически сделали "козлом отпущения". На этом фоне поднимались Пригожин и Кадыров, которые заверили Путина прошлой осенью, что решат задачу, которую не решили Лапин иже с ним. Что сумеют выполнить путинскую программу минимум – захватить Донецкую и Луганскую область в их админграницах. Если не полностью до нового 2023 года, то хотя бы частично. Авдеевку, Бахмут, Соледар, Славянск, Краматорск. Но эта задача не решается, прежде всего, благодаря мужеству украинских военных", – подчеркивает экс-глава Внешней разведки.

В свою очередь, продолжает он, российские военные в какой-то мере радуются поражениями "частников". А верхушка Минобороны и Генштаба начала мощно противодействовать лично Пригожину и Кадырову. Учитывая, что армия, несмотря на значительное ослабление из-за войны против Украины, остаются в РФ мощнейшим лобби, наряду с ФСБ, ее руководству удалось потянуть одеяло на себя.

"Путин и не мог иначе, – уверен генерал. – Именно на ФСБ и армию он опирается во внутренних репрессиях, выстраиванием всей вертикали власти в силовом формате. И на внешних направлениях, где он ведет агрессивную политику. Сейчас в отношении Украины, ранее в отношении тех же арабских, африканских стран, Грузии, Молдовы и так далее. Министр обороны Шойгу, глава Генштаба Герасимов, которые подорвали свой авторитет провалами в Украине, начали продвигать схему о необходимости новой концепции ведения войны. Мол, "спецоперация" уже не работает, потому армия не могла показать себя в полной мере".

В итоге, напоминает Николай Маломуж, состоялась новая военная коллегия, были даны новые оценки войны против Украины (которую пока продолжают называть "военной спецоперацией"), наработаны новые планы ближайшего, среднего, а также стратегического – дальнего – уровня. Речь, акцентирует эксперт, о формировании новых армий, чего ранее не звучало, дивизий (а не бригад), корпусов. Подчеркивалось, что вооруженные силы должны быть в приоритете, доминировать во всех вопросах. В том числе в плане захвата не только Добнасса, но и покорения Украины в целом.

"На этом фоне Пригожин и Кадыров стали проигрывать. Потому что не выполнили обещание Путину показать победы на Донбассе. Сейчас "вагнеровцы" пытаются "реабилитироваться", захватив хотя бы Соледар. А потом, мол, с тыла пойдем на Бахмут. Но понятно, что Пригожин уже не в том фаворе, в котором был пару месяцев назад. Стратегически опора уже – на армию в целом. Именно поэтому начали возвращаться к тем командующим, которые имели боевой опыт. И Лапин, который ранее попал в опалу, был реабилитирован, – поясняет Николай Маломуж. – В Минобороны РФ провели глубокое расследование, выяснили, что на ту же Харьковщину не были вовремя подтянуты резервы, не созданы условия для обороны. И что Лапину, ориентировавшемуся на данные разведки (а та давала понять, что ВСУ будут давить на Херсонском направлении), в итоге, оказалось нечем защищаться от стремительного наступления украинских воинов. И тут просчет не Лапина лично, а всего Генштаба, Минобороны. Соответственно, сделав его временно виноватым, отведя критику от Путина, Лапина возвращают в строй. В том числе, потому что в российской армии ощущается острый дефицит кадров. Особенно высшего звена, котторые умеют стратегически мыслить, планировать действия войск, подбирать кадры на уровне бригады, батальона, координировать все сектора".

Такие кадры, особенно штабного уровня, нужны, подчеркивает генерал. И Лапина перемещают в штаб, чтобы он стал координатором необходимых действий от Генштаба. Формировал резервы, новые части, совместно с Суровикиным и другими командующими оккупационной армией, планировал наступательные и оборонительные операции. Такой себе функционер военного типа, претендующий на новые методы ведения войны, с учетом имеющегося опыта.

"Думаю, именно это пытались донести до Путина. Что генерал типа Лапина имеет боевой опыт. Что на ошибках учатся. И что лучше возвращать в строй таких, нежели "не нюхавших пороха". Параллельно проходят другие важные процессы. Вооруженные силы агрессора, включая входящих туда "наемников", пытаются каким-то способом осваивать новую систему управления войсками. То, что ранее начали делать мы – модели координации, электронной системы управления ракетными, авиационными, сухопутными, прочими войсками. Речь о цельной модели управления войсками – в плане как обороны, так и наступательных операций, проведения разведки. Но страна-агрессор в этом плане серьезно технологически отстает, армия там закостеневшая, да еще и переживая, как я указал выше, внутренние дрязги. Плюс – у россиян нет возможности восполнить пробелы в инновационных системах, ведь их отрезали от новых технологий. В таких условиях для стыковки различных родов и видов войск, для их перевода на новые виды коммуникации, координации, нужны годы. А в нашем случае речь, похоже, идет о месяцах", – отмечает Николай Маломуж.

Потому, констатирует он, хоть в РФ и заявили концептуально об обновлении армии, сделать этого в обозримом будущем не получится. Но Путину нарисовали радужную перспективу. В которую логично вплелся Лапин – пусть битый, но имеющий опыт генерал.

"Между тем, в конце зимы-весной планируются наступательные операции ВСУ. И никакие лапины, никакие новые скрытые и явные мобилизации тут агрессору не помогут", – уверен экс-глава Внешней разведки Украины.

Конфликта среди российских офицеров ожидать не стоит

По мнению народного депутата Верховной Рады VIII и IX созывов Алексея Гончаренко, назначение Лапина на должность, которая ни за что не отвечает – характерный шаг для феодального строя, царящего в России. Шаг показательный, не более того.

"В октябре прошлого года Лапин был выброшен под одобрительный хохот председателя Чечни Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина. Это два путинских пугала, которыми он пугает всех вокруг. Но почему Лапина выставили на публику сейчас? Ибо никакой связи с практическим применением кадров здесь нет, – поясняет нардеп. – Если бы осенью Лапина снимали за его провал на Харьковщине, где ВСУ одной операцией деоккупировали огромные территории – сейчас бы генерала не восстанавливали. Нельзя давать должность тому, кого ты уволил за грубую ошибку. Вот поэтому это – показуха. Что можно сказать теперь, когда этот генерал-неудачник вернулся? Лишь то, что Кадыров и Пригожин точно ничего не диктуют Путину, они – лишь временная массовка на сцене. И сейчас это видят все".

Алексей Гончаренко также обращает внимание, что Минобороны РФ, верхушка армии агрессора – это довольно закрытая система, куда попадали избранные. И Лапин – из таких. Хоть и неудачник, но он "свой" человек.

"В эту закрытую систему нельзя попасть новой крови, даже когда топовых генералов увольняют за провалы исторических масштабов. А потому эта система обречена, – уверен эксперт. – Но почему лапинское возвращение происходит именно сейчас? Ответ: потому что Путин так может. Его система уже давно лишена логики и ощущения момента, поэтому лучше не искать в ней какую-нибудь оперативность. Возвращение Лапина не вредит Путины, но и не приносит пользы. Очевидно, это назначение – чисто показательное и не должно было бы привлечь слишком большого внимания. Лояльного генерала вернули на хотя бы формальную должность, повторив трюк с экс-президентом Дмитрием Медведевым, являющимся сейчас замглавы Совбеза. Но что фактически может последний, кроме смешить людей своими записями в Телеграмме? В том-то и дело, что должность – более показательная, чем практичная".

Конфликт среди российских офицеров можно не ожидать, считает Алексей Гончаренко. Они, напоминает он, безболезненно пережили отставку Лапина и так же аморфно отнеслись к его возвращению.

"Эта армейская система уже мертва, – акцентирует эксперт. – Единственное, что заставит ее колесики двигаться – угроза всей системе. В целом же, перестановки от Путина напоминают закон арифметики: от перестановки мест слагаемых – сумма не меняется. Как ни меняй генералов – лучше эта прогнившая система России не заработает".

Российские армейцы и наемники ставят друг другу палки в колеса, усложняя и без того сложнейшие задачи

Политолог Дмитрий Воронков полагает, что кадровые рокировки, перестановки внутри российской армии свидетельствуют о дефиците талантливых и эффективны военачальников в РФ.

"Кремль пробует на удачу. А вдруг? Надеясь, что хоть кто-то покажет эффективность. Как говорится — "выстрелит". Но пока, несмотря на многочисленные перестановки, добиться сколь-нибудь приемлемых для путинского режима результатов в Украине — не получается", – отмечает политолог.

Зато, акцентирует он, нарастает конкуренция, конфликты между представителями вооруженных сил РФ и формированиями типа ЧВК "Вагнера" (Пригожин) и личной армией Кадырова — "кадыровцами". Как следствие — дестабилизация, разобщенность в стане разношерстной оккупационной армии. Что нам, безусловно, на руку.

"Армейцы и наемники ставят друг другу палки в колеса, усложняя и без того сложнейшие задачи. Тогда как для результативных действий армия должна работать слаженно, как единый механизм, имея мощнейшую поддержку народа. Чего в РФ не наблюдается, – констатирует Дмитрий Воронков. – На мой взгляд, орки тем самым подрывают доверие к командирам, в том числе со стороны личного состава. Как следствие — деморализация и без того не мотивированной орды".

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