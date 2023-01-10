Ситуация на военном и дипломатическом фронте разгорается – прогноз на январь-февраль

Битва за Донбасс продолжается. По словам президента Владимира Зеленского, ВСУ выиграли в районе Соледара и Бахмута дополнительные время и силы для Украины. Вся земля там, подчеркивает глава государства, в трупах российских военных. Продолжается и дипломатический марафон, в рамках которого постоянно идет речь об усилении оборонной поддержки нашей страны. О чем говорят битвы на военном и дипломатическом фронтах с начала года? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Бахмут. Фото: из открытых источников

В последние месяцы на фронте сложилась ситуация равновесия, и получение новых видов вооружения поможет получить преимущество ВСУ

Президент аналитического центра "Политика", народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов напоминает, что в начале 2023 года было официально объявлено о решениях зарубежных партнеров поставлять ВСУ тяжелые бронированные боевые машины. Анонсировано прибытие американских Bradley, немецких Marder, французских легких танков AMX-10RC. Начаты переговоры о получении основных боевых танков.

"Подобные виды техники дадут возможность Вооруженным Силам Украины проводить уже не только оборонительные, но и готовить крупные наступательные операции. В последние месяцы на фронте сложилась ситуация равновесия, и получение новых видов вооружения поможет получить преимущество украинским силам обороны", – поясняет эксперт.

По его словам, именно необходимость получения наступательного вооружения, а также дополнительных систем ПВО остается первым приоритетом во всех международных контактах президента Зеленского.

"Довольно долго союзники не решались на данный шаг, но сейчас они согласились с аргументами украинской стороны. В конце января на очередной встрече в формате "Рамштайн" планируются договоренности о поставках подобных видов техники и от других стран. Другой приоритет для украинской дипломатии – дальнейшее продвижение украинской формулы мира, – рассказывает Игорь Попов. – В начале года в западной прессе появился ряд публикаций о новых усилиях России по лоббированию "корейского варианта" для Украины. Он предусматривает раздел территории Украины по некой линии и либо объявление перемирия, либо вообще признание российского суверенитета над частью оккупированных территорий. Украина настаивает на своем плане, ключевой пункт которого – восстановление территориальной целостности нашей страны. Все стороны дипломатических переговоров признают, что главным аргументом в пользу украинского плана будут дальнейшие успехи сил обороны на поле боя".

Цель Украины – создать мощный ударный кулак из тяжелого наступательного вооружения

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев называет период между концом 2022-го и началом 2023 года – подготовкой от позиционной войны к наступательной. Причем со всех сторон.

"И главной задачей на данном этапе являлось – выиграть время для Украины. Чтобы наши военные союзники убедились в боевых возможностях ВСУ. И фактически согласились с поставками нам наступательных ударных вооружений – БМП (на это согласились США и ряд европейский стран), танков и так далее. Как мы знаем, по легким (колесным) танкам такое решение уже приняла Франция. Теперь очередь за Великобританией, США, странами ЕС. Цель – создать мощный ударный кулак из тяжелого наступательного вооружения, желательно гусеничных танков, чтобы Украина могла решить основную военно-политическую задачу 2023 года. А именно – освобождение всех территорий Украины, оккупированных и аннексированных россиянами", – подчеркивает эксперт.

Именно поэтому, продолжает он, на дипломатическом фронте фактически в режиме нон-стоп идут переговоры Зеленского с лидерами ряда государств по поводу усиления, а главное – изменения характера военной помощи Украине.

"Если взять военно-тактические и военно-оперативное измерения, то внимание приковано к боям в Донецкой области. Особенно на севере – к защитам Соледара, Бахмута. Продуманной, рациональной обороной со стороны ВСУ, в ходе тяжелейших боев, было выиграно время для того, чтобы усилить наши стратегические возможности на дипломатическом фронте. Что в целом получилось. На этом вчера в вечернем обращении вновь акцентировал верховный главнокомандующий, президент Зеленский. Время выиграно", – констатирует Вадим Карасев.

По его мнению, скорее всего, нам придется временно оставить Соледар. Но это уже не будет иметь серьезного военно-стратегического значения на театре военных действий, акцентирует эксперт. Поскольку, поясняет он, ситуация может измениться как раз по результатам весеннего наступления украинских вооруженных сил.

"Предположительно, получив в январе-феврале необходимую военную помощь, осуществив боевое слаживание, подготовив группировки для использования новой бронетехники – наши войска пойдут в широкое наступление. Возможно по нескольким направлениям (Мелитополь-Бердянск, Кременная-Сватово). И тогда можно рассчитывать на коренной перелом в ходе военных действий – и на существенное изменение военно-стратегической ситуации в пользу Украины", – резюмирует директор Института глобальных стратегий.

Нельзя исключать, что со временем нам придется оставить Соледар, возможно и Бахмут. Но это будет пиррова победа россиян

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак так комментирует ситуацию:

"Без преувеличения можно сказать, что визит президента Зеленского в США в прошлом месяце стал отправной точкой для предоставления Украине максимальной финансовой, военной и дипломатической помощи. Именно после этого визита активизировались встречи, а также военная поддержка Украины со стороны европейских партнеров — тех же Франции и Германии. Я уверен, что продолжающийся дипломатический марафон — личные встречи, постоянные созвоны, видеобеседы украинского лидера с руководителями разных стран — это уже предметные разговоры, конкретика. Не согласование решений о собственно выделении помощи, а детализация — модели и количество БМП, танков, артиллерии, калибры снарядов и так далее".

Что касается военных фронтов, то на восточном – крайне тяжело, отмечает эксперт. Но, акцентирует он, российская армия, разбавленная зэками, раздираемая внутренними конфликтами с пригожинским ЧВК, просто "стачивается" там. Стирает себя об украинские укрепрайоны в Бахмуте, Соледаре, Авдеевке, Марьинке.

"Бесконечные лобовые штурмы приводят к громадным потерям россиян в живой силе, – поясняет Иван Ступак. – А мы еще добавляем им "головняка" дальнобойными и высокоточными ударами — как по ПТУ в Макеевке под новый год, где были уничтожены сотни российских мобилизованных. Плюс — у оккупантов невероятные потери в военной технике, в мотивации (которая и так была невелика)".

По словам эксперта, чем дольше наши защитники удерживают города, на которые накатывают новые и новые волны захватчиков, тем меньше у последних шансов одержать стратегическое преимущество.

"Тактическое — возможно. Нельзя исключать, что со временем нам придется оставить Соледар, возможно и Бахмут. Но это будет пиррова победа россиян, достигнутая ценой обескровливания своей армии, – уверяет Иван Ступак. – И непременные контрнаступательные действия ВСУ станут тем самым переломом, который окончательно сломает хребет агрессору".

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