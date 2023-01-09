Одного желания мало – почему Литва не сможет передать Украине активы РФ

Литва – одна из тех стран Европейского Союза, которая большего всего поддерживает Украину в войне против России. Также Литва яро выступает за то, чтобы Украина стала членом Евросоюза и НАТО, но при этом одного желания Вильнюса передать Украине российские активы – мало. Литве придется ждать решения Евросоюза о передаче российских активов Украине, поскольку самостоятельно этого она сделать не сможет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "LRT".

Флаг Литвы. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, такую информацию о дальнейшей судьбе активов страны-агрессора озвучили в Минюсте. Там обратили внимание, что Вильнюс регулярно поднимает эту тему во время консультаций с европейскими партнерами, чтобы выработать решение, которое бы шло в разрез с нормами ЕС.

При этом в Литве работает международная рабочая группа под руководством МВД, которая пытается установить правовую базу для того, чтобы сделать возможной конфискацию активов подсанкционных россиян в пользу Украины.

"По мнению специалистов группы, Литва не может принять это решение на национальном уровне — соответствующее решение должно быть принято на уровне ЕС", — добавили в ведомстве.

Стоит напомнить, ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна начинает процесс передачи замороженных российских активов Украине, поскольку Еврокомиссия ничего не предпринимает с этим вопросом.

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