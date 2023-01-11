В США прокомментировали заявления РФ о захвате Соледара и окружении Бахмута

Заявления россиян о якобы захвате Соледара и окружении Бахмута Донецкой области не соответствуют действительности. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете аналитиков Института изучения войны.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений россиян о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении, отмечают эксперты.

Несколько российских источников утверждали, что 10 января "вагнеровцы" продвинулись к западу от Соледара. Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения, отметив, что силы группы "Вагнера" все еще ведут борьбу с украинскими защитниками.

ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре "затемняется динамичным характером городских боев", и российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться значительных тактических успехов в районе Соледара, говорится в публикации.

Аналитики добавили, что даже если принимать за чистую монету самые "громкие" заявления россиян и их притязания, взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута.

Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над критически важными наземными коммуникациями ВСУ к Бахмуту, как ранее оценивала ISW, пишут аналитики.

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