Почему стабилизация линии фронта опасна для Украины – какая кульминация битвы за Бахмут



















Уже который месяц подряд фактически не двигается линия фронта, но при этом идут ожесточенные бои в Донецкой области, где ВСУ титаническими усилиями останавливают врага, борясь за Соледар и Бахмут. В то же время уже россияне не дают украинским защитникам продвинуться на Луганщине, где ВСУ наступают в направлении Сватово, Кременной. В чем опасна такая позиционная война и есть ли угроза окружения Бахмута, о чем уже открыто говорят россияне? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось вместе с экспертами.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Сейчас более-менее стабилизировалась линия фронта, за исключением Донецкого направления и части Луганского направления

Военный эксперты Олег Жданов считает, что несмотря на все то пекло, которое в эти дни мы наблюдаем в Донецкой области, где оккупанты штурмуют позиции ВСУ под Соледаром и Бахмутом, у украинской армии есть неплохие шансы удержать линию Соледар – Бахмут.

При этом Олег Жданов считает, что стабилизация фронта невыгодна и даже крайне опасна для Украины. Свое мнение специалист объяснил тем, что Россия, не сумев выбить для себя передышку на войне в виде переговоров, может воспользоваться такой стабилизацией линии фронта для подготовки к новому более мощному нападению на Украину.

"Россия на этом этапе пытается формировать и на этом этапе нам навязала позиционную войну. Они (Ред. – россияне) навязали, но не потому, что мы слабые, а потому, что нам оружие так дают", – заявил Жданов.

Он считает, что здесь вся ответственность лежит на западных союзниках, которые прекрасно понимают, что сегодня происходит и, что без тех же танков ВСУ не могут кардинально переломать ситуацию и прорвать фронт. Сегодня же ВСУ воюют ровно на столько, на сколько у них хватает оружия.

Олег Жданов верит, что план России сформировать линию фронта для подготовки нового наступления окажется иллюзией, потому что есть решительность Украины и есть решительность Запада в том, что никто не хочет ждать год, два или восемь, пока будет действовать условное перемирие, а потом Путин начнет новую войну.

"Поймите, что пока не достигнуты цели войны, она не окончена. И любое перемирие или остановка военных действий – это всего лишь перерыв в этой войне", – заявил Жданов.

Что касается ситуации в Соледаре и Бахмуте, то эксперт называет ее крайне тяжелой. И, если в Бахмуте наши военные еще более-менее все держат под контролем, то в Соледаре в эти дни им крайне тяжело.

Будут продолжаться обстрелы, возможно, будут и дальше сносить населенные пункты, расстреливая их

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что перегруппировка украинских военных в Соледаре не приведет к окружению Бахмута. И все заявления российских пропагандистов о том, что после захвата Соледара вопрос с окружением Бахмута будет быстро решен не более, чем просто слова. Оккупантам нужно приложить титанические усилия, чтобы этого достичь.

Сергей Грабский отметил, что россияне действительно несут огромнейшие потери на Донбассе, штурмуя позиции ВСУ в районе Соледара и Бахмута, но это их не останавливает, так как поставлена задача – добить хотя бы какую-то победу.

"Говорить о том, что со взятием Соледара создается серьезная угроза для окружения Бахмута, пока рано. Потому что противник будет продвигаться там в местности, достаточно застроенной, поэтому для маневров у него там пространства недостаточно", – рассказал Грабский.

Эксперт подытожил, что если в напряженных боях противник не сумеет оккупировать разрушенный Бахмут, то Россия будет вынуждена перейти к менее интенсивным боевым действиям.

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