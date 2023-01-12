Замена Суровикина на Герасимова - настоящая цель рокировки в российской армии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск (оккупационные войска агрессора в Украине). Сергей Суровикин, который ранее занимал этот пост, стал замом Герасимова, как и главком сухопутных войск генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. О чём говорят эти перестановки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Герасимов и Суровикин. Фото: из открытых источников

Появление Герасимова на несвойственной ему должности командующего объединенной группировкой войск агрессора в Украине может иметь две идеи

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА в 2015-2016 годах, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Два российских военачальника – Герасимов и Суровикин – представители разных течений. Условно говоря, Герасимов считается интеллектуалом в армейской среде. Он доктор наук, именно ему приписываются разработку новой военной стратегии РФ, концепции увеличения роли "мягкой силы". Суровикин же – классический "мясник", что показал его опыт стирания с лица земли городов в Сирии, а также начавшиеся с его руководства оккупационной армией массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины".

Еще с Сирии, продолжает эксперт, у Суровикина установились связи с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным.

"В последнее время со стороны Пригожина и руководителя Чечни Кадырова (у которого есть фактическая личная ЧВК – армия "кадыровцев"), сначала достаточно корректно, а потом откровенно по-хамски звучала резкая критика в адрес генералитета Минобороны РФ. И с каждой неделей всё более высокие чиновники МО поддавались этой резкой критике. В конце концов, дошли до Генштаба и министра обороны", – отмечает Георгий Тука.

И в этом контексте, считает он, появление начальника Генштаба Герасимова на несвойственной ему должности командующего объединенной группировкой войск агрессора в Украине может иметь две идеи.

"Первая – можно представить, что генералитет, который откровенно ненавидит Пригожина и Кадырова, объединился с главным управлением Генштаба (бывший ГУР – Главное управление разведки). И появление Герасимова в новой должности, по идее, должно привести к тому, что подразделения "вагнеровцев" будут получать сокращенную помощь от МО по вооружению, боекомплекту. Что с одной стороны приведет к резкому росту боевых потерь в рядах наемников. А с другой – к снижению эффективности выполнения ими боезадач. Таким образом будет показана несостоятельность наемников как военной силы. Такой себе ответ Пригожину с Кадыровы со стороны военных, поддерживающих Герасимова", – поясняет эксперт.

Второй вариант – если Пригожин, используя свои связи с Путиным, добился решения вопросов о смене руководства Минобороны.

"Через какое-то время, спустя, допустим, два-три месяца пребывание Герасимова на должности командующего оккупационными войсками, в случае отсутствия положительных для РФ результатов в войне против Украины (на что мы рассчитываем), это будет использовано как повод для отставки – и руководства Генштаба во главе с Герасимовым, и, возможно, министра обороны – Шойгу. А на их места будет назначены люди, которых видит там сам Пригожин", – предполагает Георгий Тука.

Россияне решили оптимизировать управление армиями

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса отмечает, что видел две версии такого рода перестановок.

"Российская сторона уверяет, что таким образом убираются проблемы, связанные с дублированием функций между командующими округов и командующими штабов. То есть, такая себе – оптимизация управления армиями", – поясняет эксперт.

В украинском же информационном пространстве, эти кадровые перестановки встретили скептически, подчеркивает Илия Куса. В стиле – ничего это решает, просто отчаянные попытки тасовать провальных генералов.

Время покажет, какая из версий ближе к реальности, констатирует эксперт.

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