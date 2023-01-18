Почему на Западе начинают сожалеть, что Украина не в НАТО – может ли ситуация измениться

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе признал, что до начала отрытой широкомасштабной агрессии РФ против Украины был против членства нашей страны в НАТО, так как боялся, что это как раз станет причиной полномасштабного вторжения россиян. Но теперь, когда война вышла на новый уровень и длится уже почти год, идея нейтральной Украины уже не имеет смысла, считает Киссинджер. Премьер Финляндии Санна Марин во время речи на всё том же форуме высказала мнение, что вступление Украины в НАТО предотвратило бы войну с Россией. О чем говорят подобные заявления? Каковы перспективы вступления Украины в НАТО? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Идет поиск вариантов того, как сделать невозможной в будущем агрессию типа той, что проводит сейчас Россия

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран рассуждает так:

"Есть хорошее выражение – каждый человек может ошибаться, но только глупец не меняет свою позицию. И то, как меняется сейчас позиция Запада – подтверждение данного тезиса. К сожалению, Запад не верно оценивал Россию и место Украины в мире. В Европе и США считали, что между РФ и европейцами может существовать пояс нейтральных постсоветских стран (Украина, Беларусь, Грузия, Молдова), который способен быть определенным буфером. И этого будет достаточно, чтобы не злить Россию, не будить ее имперские нарративы".

Долгое время, продолжает эксперт, эта идея доминировала, основываясь на концепции еще середины ХХ века. Чего Западный мир точно не мог просчитать, так это что в XXI веке РФ начнет войну по образцу Второй мировой середины прошлого столетия.

"Это резко сдернуло пелену с глаз Европы и США, заставляя переосмысливать доктрины. В том числе идти по пути победы над гитлеровской Германией. Во-первых – сокрушить агрессора, во-вторых – не допустить подобных войн в будущем. За фашисткой Германией не остались Судеты и прочие захваченные ей чужие земли. За рашисткой Россией не должно остаться ничего, что она захватывала или контролировала на протяжении многих лет. И речь тут не только об Украине, но и о тех же Грузии, Молдове", – акцентирует Виктор Таран.

По его мнению, Запад начинает действовать именно в этой логике. И именно об этом – заявления последнего времени, включая киссинджеровское. Акценты на усилении Украины с целью победы над россиянами на поле боя.

"Отбрасываются все поползновения агрессора в стиле "мир возможен, лишь если Украина признает новые территориальные реалии". Это не допускается! Как не допускается и то, что подобная агрессия может повториться. Колоссальную цену платит сейчас Украина – жизнями своих людей, огромными разрушениями. Но и Запад платит большую цену. Деньгами, вооружением, боеприпасами, ослаблением своих экономик ради сокрушения российской. И логично, что цивилизованный мир не хочет повторения чего-то подобного. Потому что такая война бьет по всем", – поясняет он.

Соответственно – идет поиск вариантов того, как сделать невозможной в будущем агрессию типа той, что проводит сейчас Россия. А варианты тут, по сути, следующие: сперва победа над РФ на поле боя, а потом – ее демилитаризация в том или ином формате.

"Что касается вступления Украины в НАТО – мяч сейчас на нашей стороне. Напомню, что та же евроинтеграция, та же помощь нашему бюджету (колоссальная помощь!) действуют по формуле "деньги в обмен на реформы". То же самое касается нашего вступления в Евроатлантический альянс, – подчеркивает Виктор Таран. – От нас ожидают реформу Конституционного суда, пакетов законов, которые необходимы для вступления в НАТО (включая закон о СБУ, о госзакупках для армии, продолжение реформирования ВСУ). Напомню, что перед широкомасштабным российским вторжением мы лишь на 44% выполнили трек по вступлению в Альянс. У нас, безусловно, классная армия, закаленная на поле боя! Но многие законодательные моменты нам надо подтягивать. ВСУ делают всё, что от них зависит. Теперь дело за политиками. Президент как верховный главнокомандующий должен вносить соответствующие законопроекты. А парламент, уверен, их поддержит. Как показал опыт принятия евроинтеграционных законов – такие голосуют более 300 голосами (Конституционным большинством), потому что объединяют всех фракции. Так что, давайте делать реформы!".

Весь цивилизованный мир осознаёт угрозы глобальной безопасности

По мнению эксперта в вопросах национальной безопасности и обороны, участника программы Украина-НАТО Катерины Коваль, заявления, подобные тому, что сделали в Давосе Генри Киссинджер, Санна Марин, многие другие, свидетельствуют о том, что весь цивилизованный мир осознаёт угрозы глобальной безопасности. И необходимость сокрушить РФ, которая продолжает агрессию против Украины, всех демократических устоев. Атаки всё более циничные, откровенно варварские, террористические.

в который раз подтверждают, что РФ не остановится, если ее не остановить", – акцентирует Катерина Коваль. "Государство-агрессор демонстрирует всему миру, что не планирует останавливаться. Россия продолжает мобилизацию, перегруппировки войск и трансформации в рамках руководства так называемой "специальной операции". Массированные ракетные обстрелы украинских населенных пунктов, приведшие, в том числе, к трагедии в Днепре

Поэтому, поясняет она, Запад и делает заявления, а также соответствующие шаги, укрепляя Украину и ослабляя Россию – во имя глобальной безопасности.

"Ну, Украина, которая точно в обозримом будущем станет частью НАТО, имеет все шансы объединить весь мир ради новой модели глобальной безопасности", – констатирует эксперт.

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