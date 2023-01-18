Ожидания от Давоса и Рамштайна: будут ли прорывные решения

В обращения президента Украины вечером 17 января Владимир Зеленский акцентировал внимание на подготовке к новой встрече в формате "Рамштайн" (стартует 20 января в Германии), А также на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который уже начал работу. Обе эти площадки могут усилить Украину в рамках противостояния российской агрессии. Чего в этом ракурсе ожидать от наших традиционных партнеров, а возможно и новых соратников? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Единственная задача, которую Герасимов выполнить способен – это похоронить в Украине как можно больше россиян

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков акцентирует, что не случайно войну, развязанную против нас Россией, называются полномасштабной. Здесь массовость имеет решающее значение.

"Поэтому десять самых современных танков и даже пятьдесят оказывают на ход сражений куда меньшее влияние, чем триста советских модернизированных бронированных машин, – поясняет он. – И эти триста с лишним постсоветских танков нам уже передают. А что касается "Леопардов", "Челленжеров" или "Абрамсов", то это хорошо, но мало. И будем надеяться, что к весне, когда предстоят самые главные сражения этой войны, наши союзники будут нас поддерживать не гомеопатическими дозами наступательного оружия, а полномасштабно, в соответствии с характером войны", – подчеркивает эксперт.

Что касается целей, которые Путин ставит перед своим приспешниками (типа до марта захватить весь Донбасс), то это профанация чистейшей воды, уверен Александр Кочетков.

"Тот же Путин перед тем же Герасимовым уже ставил задачу захватить Украину за неделю. И что? И весь Донбасс на следующем этапе он ему приказывал захватить за два месяца. И где? Если ставить нереальные задачи, то хоть весь российский Генштаб расстреляй перед строем, они выполнены не будут. Единственная задача, которую Герасимов выполнить способен – это похоронить в Украине как можно больше россиян, а затем сделать перегруппировку и жест доброй воли в сторону своей границы", – констатирует эксперт.

Нам нужны мощные дроны, ракеты большой дальности, ударные геликоптеры и самолеты

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:

Речь о 300 танках, 600-700 БМП, 500 гаубицах. Надеюсь, партнеры обеспечат нам этим всем, как миниум, в указанных количествах". "Прорывы уже пошли. Поляки, в пику нерасторопности Старой Европы, передают нам "Леопарды". Одни из лучших танков в мире. Британцы заявили, что тоже дадут нам танки. Французы не стоят в сторонке. Я ожидаю, что на "Рамштайне", где будут присутсвовать основные распорядители и пользователи "Леопардов" (Германия, Испания, Польша, Турция, Швеция и не только), примут решение о выделении их Украине в значительных объемах. А объемы, нужные нам для победы, в декабре озвучивал главком ВСУ генерал Залужный в интервью The economist

По словам эксперта, приятно, что Канада уже заявила, что передаст Украине ЗРК NASAMS, которые закупит у США. У нас на подходе, напоминает он, франко-итальянская система ПВО SAMP/T Mamba, которая не хуже уже получаемых нами немецких систем IRIS-Т. А в последнем пакете американской помощи есть сотня бронетранспортеров М-113. Так много нам еще никогда не давали. Теперь говорят еще и о том, что мы можем получить более современные БТР – Stryker, Bradley.

"Но мы надеемся на другое военное оборудование, – подчеркивает Михаил Макарук. – Нам нужны мощные дроны, которые есть в США, Великобритании, Франции, Германии. Нам нужны ракеты большой дальности. Нам нужны ударные геликоптеры. Нам нужны самолеты".

Нет приятных ожиданий ни от "Рамштайна", ни от "Давоса

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко признался, что ничего особо не ждет ни от "Рамштайна", ни от "Давоса".

"Дело в том, – поясняет он, – что на формат "Рамштайн" собрал слишком много людей (министры обороны стран НАТО + партнеры, союзники). Как следствие – слишком мнений, политики. Потому слишком много бессмысленных споров. И элементарные вещи решаются в итоге очень долго. Да, какие-то решения принимаются и будут приняты. Но в то время, как нам катастрофически не хватает вооружений, чтобы переломить ход войны, нам дают всё это с неимоверным опозданием. А за эти задержки мы платим гибелью своих граждан, очередными разрушениями".

Что до форума в Давосе, то на него эксперт особых надежд не возлагает.

"В условия войны говорить об экономике – бессмысленно, – считает Александр Охрименко. – Любое изменение хода войны, выплескивание ее за пределы Украины в тех или иных аспектах – бьет по экономикам. В Давосе поднимают тему санкций против РФ. Но санкции, которые поводили в прошлом году, показали слабую эффективность. Мы видим это по результатам работы российской экономики за 2022-й. ВВП в стране-агрессоре упал всего на 2%. Очень слабо. Если бы 20% падения — другое дело. А так…".

По мнению экономиста, чтобы санкции наносили реальный ущерб россиянам, ЕС дожжен играть не по правилам, как это делает РФ.

"Пока Европа пытает играть с Россией в шашки, Путин играет в "чапаева". В результате – санкции проваливаются, – отмечает Александр Охрименко. – Тупо РФ через Грузию, Турцию гонят подсанкционные товары туда-сюда – и все закрывают глаза. Перекрыть все лазейки невозможно, в том числе из-за ряда политических моментов. Если бы европейцы или американцы начали арестовывать российские танкеры с нефтью — это бы сработало. Но на такое они не пойдут".

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