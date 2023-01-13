Почему к 8-му "Рамштайну" так много внимания – какие решения могут быть приняты

Через неделю, 20 января, представители почти 50 стран примут участие в заседании Контактной группы "Рамштайн" в Германии, чтобы решить вопросы обороны Украины. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Какие ожидания от этой встречи? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Заседание Контактной группы "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Всё еще есть недостаточная динамика в переходе от оказания помощи по логике "чтоб Украина не проиграла" к логике "чтоб Украина скорее победила"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:

"Ситуация в районе Бахмута и Соледара не была бы такой тяжелой для нас, если бы западные партнеры не занимались, как говорят ПВОшники, стрельбой вдогон, а оперативно реагировали на все наши просьбы о необходимом вооружении. Тогда наши войска чувствовали бы себя гораздо увереннее, было бы меньше потерь. Безусловно, есть позитив, что сдвинулись с места по боевым бронированным машинам. Но пока нет нужно нам количества, равно как нет быстроты поставок".

По мнению генерала, хорошо, если на "Рамштайне" удастся прорвать ситуацию, связанную с поставками ВСУ танков.

"Французы это уже сделали, заявив о том, что предоставят нам легкие танки AMX-10RC. Но это, по сути, бронемашина, которая больше подходит для разведки. Однако называют это "колесным танком". И тут больше символического значения – что танки. Что – надо продолжать дальше. Продолжили на этой неделе поляки, заявив, что предоставят нам немецкие тяжелее танки "Леопард". Надеемся, подхватят почин и остальные, в том числе оформив соответствующие решения во время встречи в Германии через неделю, – отмечает Игорь Романенко. – К сожалению, партнеры своевременно не обеспечили ВСУ ни БМП, ни БТР, ни танками, ни некоторыми другими видами вооружений, о которых мы давно просили. К счастью, в головах наших союзников происходят серьезные трансформации в восприятии происходящего".

Но, увы, заключает эксперт, всё еще есть большой консерватизм и недостаточная динамика в переходе от оказания помощи по логике "чтоб Украина не проиграла" к логике "чтоб Украина скорее победила".

"Надеемся увидеть на восьмом "Рамштайне" больше понимания необходимости ускорить нашу победу – и принятие соответствующих решений" – резюмирует генерал.

Восьмая встреча в формате "Рамштайн" станет очередным подтверждением того, что лёд тронулся по многим важным для нас направлениям

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких считает, что вопрос о поставках нам всех необходимых видов боеприпасов, военной техники был решен после двух важных событий.

Первое – триумфальный декабрьский визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который стал его первым заграничным выездом с начала широкомасштабной российской агрессии.

Второе – посещение Киева американскими сенаторами, поставившими точку в дискуссии о том, надлежащим ли образом наша страна распоряжается вооружением, получаемым от западных партнеров.

"Думаю, восьмая встреча в формате "Рамштайн" станет очередным подтверждением того, что лёд тронулся по многим важным для нас направлениям. Европейские страны уже начали принимать решение о передаче Украине танков. И это лишь первые ласточки, – прогнозирует Валентин Гладких. – Самое важно, что политическое решение о необходимости передавать нам ВСЁ, о чём мы просим (включая тяжелую бронетехники и новые системы ПВО), уже принято. Остались лишь технические аспекты. Как это лучше сделать, где лучше взять, как лучше подготовить ВСУ для эффективного использования новых видов вооружения. Именно это и обсудят на "Рамштайне", ускоряя продвижение Украины к неминуемой победе над российским агрессором".

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