В США рассказали, чем закончилась битва за Соледар: кто контролирует город

Есть очень большая вероятность того, что российским войскам все же удалось взять под свой контроль большую часть города Соледар Донецкой области, но говорить о том, что теперь России удастся окружить и оккупировать Бахмут – не приходится. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Соледар. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, по всей видимости, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин города.

Вместе с тем, в ISW отметили, что вероятный захват Соледара не является оперативно-важным развитием ситуации и он вряд ли предвещает скорое окружение Бахмута.

Аналитики напомнили, что 12 января Генеральный штаб ВСУ сообщал об отражении российских атак на населенный пункт Соль, который расположен примерно в километре на северо-запад от Соледара, однако, в отличие от предыдущих дней, украинские военные не говорили, что им удалось отбить наступление в самом Соледаре.

"Все доступные свидетельства говорят о том, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре", – говорится в отчете института.

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара – населенного пункта площадью около 14,2 кв. км – не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими линиями наземной коммуникации с Бахмутом и не поставит их в более выгодную позицию для окружения города в краткосрочной перспективе.

Читайте также на портале "Комментарии" — второе пришествие Лапина: к чему может привести противостояние между российскими военачальниками

Также издание "Комментарии" сообщало — бывший британский разведчик назвал имя преемника Путина, который сейчас воюет против Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!