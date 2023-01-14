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Вместо многоэтажки в Днепре лишь завалы: террор России продолжается

Под завалами могут находиться люди

сегодня, 16:28 comments1309
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время масштабных ракетной атаки в Украине, российские войска ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся люди, которые в выходной день были дома. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

Вместо многоэтажки в Днепре лишь завалы: террор России продолжается

Россия обстреляла Днепр. Фото: Getty Images

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", — пишет Тимошенко.

На месте попадания уже работают ГСЧС и другие городские службы.

Пока другие подробности не раскрываются.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштабная тревога в Украине: где уже зафиксировали пролеты ракет — слышны взрывы.

Также издание "Комментарии" сообщало — победил ли Пригожин Минобороны РФ – что на самом деле скрывается за вывеской ЧВК "Вагнер".

Вместо многоэтажки в Днепре лишь завалы: террор России продолжается - фото 2



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Источник: https://t.me/tymoshenko_kyrylo/3418
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