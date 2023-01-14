Вместо многоэтажки в Днепре лишь завалы: террор России продолжается

Во время масштабных ракетной атаки в Украине, российские войска ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся люди, которые в выходной день были дома. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

Россия обстреляла Днепр. Фото: Getty Images

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", — пишет Тимошенко.

На месте попадания уже работают ГСЧС и другие городские службы.

Пока другие подробности не раскрываются.

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