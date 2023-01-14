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Масштабная тревога в Украине: где уже зафиксировали пролеты ракет - слышны взрывы

В ОП предупредили, что налет ракет масштабный - нужно оставаться в укрытиях и не выкладывать в сеть видео, где произошли взрывы

сегодня, 15:18
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Автор:

Кравцев Сергей

В Украине 14 января раздается уже третья воздушная тревога за день. Она охватила практически все области Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на карту тревог.

Масштабная тревога в Украине: где уже зафиксировали пролеты ракет - слышны взрывы

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Начальник штаба — заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк предупредил украинцев об опасности.  Он призвал соотечественников не игнорировать сигнал о тревоге, поскольку начался массированный ракетный удар террористов. В ВСУ не исключают возможность изменения первоначального курса вражеских ракет.

В ОК "Юг" проинформировали, что Россия вывела на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель. Согласно последним подсчетам, сейчас общий залп "Калибров" составляет 36 ракет.

"Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", — написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых ракетах над Украиной.

"ПВО открыло счет. Верим в ВСУ. Находимся в укрытиях", — написал он.

Сообщается, что ракеты летят с Юга и Востока. Как минимум 4 ракеты из акватории Черного моря.

В Николаевской и Одесской области сообщают о работе ПВО. Группа ракет вдоль границы с Молдовой идет по направлению на Винницу. Также сообщается, что, по меньшей мере, 10 ракет идут на Киев. Сообщают о работе ПВО в Винницкой области.

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