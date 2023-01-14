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Российский постпред в ООН заявил, что РФ готова к переговорам: в Украине ответили

Во время заседания Совета Безопасности ООН Небензя заявил, что Россия готова к "достижению целей" войны против Украины в ходе переговоров или боевых действий

сегодня, 09:47
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что страна-агрессор одновременно готова к эскалации в войне и переговорам по мирному урегулированию конфликта Украине. Ему ответил посол Украины Сергей Кислица, который назвал высказывания визави "демагогией подобной водорослям". 

Российский постпред в ООН заявил, что РФ готова к переговорам: в Украине ответили

Представитель РФ в ООН Василий Небензя. Фото: из открытых источников

Во время заседания Совбеза ООН Небензя заявил, что Россия готова к "достижению целей" войны против Украины в ходе переговоров или боевых действий. Одновременно российский дипломат отказался признавать мирный план президента Владимира Зеленского и добавил, что о заверешении так называемой "спецоперации" в Украине можно будет говорить, когда Москва поймет, что Украина больше не угрожает России и в самой Украине нет никакого притеснения русскоговорящего населения.

На заявление "коллеги" в Twitter отреагировал Кислица, который написал, что "демагогия подобна водорослям и может создавать среду все большей и большей демагогии". 

"Россия – это водоросли Совета Безопасности ООН. Мы не позволим российским водорослям вытеснить других в ООН", — заявил украинский посол.

Стоит напомнить, Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны отмечают, что финансист и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин победил и стал еще ближе к диктатору Путину.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России снова делают акцент на массовость в своей армии. Путин намерен увеличить свое войско до 2 миллионов человек. Именно за счет этого Минобороны РФ намерена одержать победу в войне против Украины. При этом потери российской армии на войне в Украине растут с каждым днем.




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