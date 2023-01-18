Премьер-министр Финляндии рассказала, что спасло бы Украину от войны с Россией

Премьер Финляндии Санна Марин во время речи на Экономическом форуме в Давосе рассказала, что бы предотвратило войну с Россией. По мнению Марина, это вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото из открытых источников

Премьер Финляндии считает, что Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Путиным не совершила бы вторжение в Украину, будь она членом военного альянса. Марин добавила, что именно этот фактор стал основополагающей мотивацией Финляндии для вступления в НАТО.

"Уверена, что Владимир Путин не начал бы вторжение, будь Киев уже членом. Мы можем заглянуть в историю и задать себе вопрос, должна ли Украина уже быть членом НАТО?", — пишет Politico ссылаясь на слова Санны Марин.

Европа действовала слишком лояльно Путину после того, как российский диктатор аннексировал Крым. "Мы должны извлечь уроки с этого дня", считает Санна Марин.

"Мы хотим стать членом НАТО, потому что мы больше никогда не хотим войны в Финляндии", — сообщила премьер -министр Финляндии.

Только две страны из 30 членов НАТО не ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в военный альянс: Венгрия и Швеция. В Будапеште сообщили, что готовы поддержать вступление скандинавских стран в НАТО в начале 2023 года. Турция во главе с Эрдоганом выдвигает новые условия для шведов и финнов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии согласился передать танки в Украину.

Также "Комментарии" писали о президенте Хорватии, повторяющем нарративы российской пропаганды.

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