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У Зеленского обратились к участникам форума в Давосе – озвучена главная просьба по России

Андрей Ермак призвал участников Давоса поддержать создание спецтрибунала для РФ

сегодня, 16:27
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Автор:

Кравцев Сергей

В Офисе президента обратились к участникам Всемирного экономического форума в Давосе – приложить совместные усилия для скорейшего создания специального трибунала для РФ за совершенные ею преступления против человечества. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака на открытии проекта Ukraine is You в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

У Зеленского обратились к участникам форума в Давосе – озвучена главная просьба по России

Форум в Давосе. Фото: из открытых источников

"Сейчас нам больше, чем когда-либо, нужна консолидированная международная поддержка, чтобы Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию и создала этот трибунал", — подчеркнул Андрей Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что спецтрибунал для страны-агрессора – это не только помощь Украине в вопросе наказания военных преступников за военные действия против мирного украинского населения и в вопросе выплаты Россией компенсации за нанесенный ущерб, но это еще и важный аргумент на будущее, чтобы подобные войны, трагедии не повторились спустя некоторое время.

"Поэтому их практическая реализация требует большей и скорейшей консолидации цивилизованного мира", — призвал глава Офиса президента.

Ермак добавил, Россия была признана Генассамблеей ООН государством-агрессором. Однако, поскольку Международный уголовный суд не имеет необходимой юрисдикции, нужно как можно скорее создать специальный трибунал, который сможет работать гораздо быстрее и эффективнее и уже через два-три месяца предъявить обвинения в преступлениях против человечества. При этом Андрей Ермак подчеркнул, что все 80 тысяч преступлений россиян должны получить соответствующую оценку.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S4OOTsyS0Uk
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