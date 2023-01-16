В РФ есть план на ближайшие полгода по войне в Украине: в ISW озвучили подробности

В российском командовании есть четкий план, как действовать в войне против Украины ближайшие 6 месяцев. Российские войска хотят перехватить инициативу в войне, а также положить конец контрнаступлению ВСУ. Ориентируясь на такие задачи российский президент Путин кардинально пересмотрел подходы ведения войны. В Кремле сделали работу над ошибками после провалов, которые совершило российское руководство год назад. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, Кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев, направленную на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду оперативных успехов Украины.

В ISW перечислили неудачи России в войне против Украины.

В частности, за последние 11 месяцев Россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине.

Российские войска не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области или город Херсон.

Эксперты отмечают: "Российская воздушная и ракетная кампания, направленная против украинской критической инфраструктуры под руководством генерала Сергея Суровикина в конце 2022 года, также не привела к значительным оперативным последствиям и не деморализовала украинское общество, как это, вероятно, планировал Кремль".

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