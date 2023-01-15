«Ось зла» укрепляется и продолжит помогать Путину: что может помешать этому – какие риски

Страны, которые уже передавали вооружение в РФ, такие как Иран и КНДР, не имеют планов отказываться от дальнейших поставок оружия в страну-агрессора. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд. Что Украина и мир могут противопоставить этим рискам? Почему Путин так откровенно сближается с изгоями? Реально ли сломать эту новую "ось зла"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российский диктатор будет делать больше ошибок, и всё больше будет становиться в один ряд с диктаторами прошлого

Политтехнолог Петр Охотин акцентирует, что Российская Федерация сознательно делает себе имидж страны-террориста, увеличивая сотрудничество с Ираном и КНДР.

"Для режима Путина это сознательная провокация Запада на большую помощь Украине. Мы видим, как технологически более развитый демократический блок дает больше военной помощи. Двухпартийная поддержка США, существенное усиление ВСУ французской и немецкой техникой уже происходит – и дает свои плоды", – подчеркивает Петр Охотин.

Он не исключает, что Путиным настолько движет месть независимой и стойкой Украине, что рациональные аргументы в его политике присутствуют всё меньше.

"Следовательно, – констатирует эксперт, – российский диктатор будет делать больше ошибок, и всё больше будет становиться в один ряд с диктаторами прошлого. Со всеми вытекающими".

Самый большой потенциальный риск – присоединение к этой "оси зла" Китая

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что единственное средство противодействия выстраиванию новой "оси зла" – санкции.

"Все три указанные страны и так уже под санкциями. Поэтому речь может идти только об усилении санкционного давления. По Ирану это уже происходит. Скорее всего, по РФ и КНДР также будет происходить усиление санкционного давления. В первую очередь речь будет идти о вторичных санкциях против компаний других стран, которые помогают России, Ирану и КНДР обходить ограничения", – прогнозирует эксперт.

Весьма вероятно, продолжает он, что Иран с помощью России и КНДР завершит свою ядерную программу. Поэтому снижается вероятность возобновления ядерной сделки международного сообщества с Ираном, через которую раньше Запад пытался влиять на официальный Тегеран. Следовательно, поясняет политолог, остается только вариант усиления санкционного давления на Иран и на другие страны этой "оси зла".

"Не стоит думать, что сотрудничество с Ираном и Северной Кореей позволит России выиграть войну против Украины. Это может несколько затянуть войну, но не изменит общее соотношение сил. Да, Иран, возможно, и Северная Корея, могут поставить РФ какое-то количество ракет, боеприпасов и других вооружений. Но эти военные ресурсы нужны будут и самим Ирану и Северной Кореи, – подчеркивает Владимир Фесенко. – К тому же, у всех трех стран из-за санкций существуют – и будут усиливаться – экономические проблемы".

По мнению эксперта, самый большой потенциальный риск – присоединение к этой "оси зла" Китая. Пока это маловероятно, считает Владимир Фесенко, в связи с тем, что основные экономические интересы Китая связаны с глобальной торговлей, прежде всего со странами Запада. Повышенные риски, отмечает он, могут возникать только в том случае, если Иран и/или Северная Корея пойдут на военные авантюры против своих соседей. Россия может это провоцировать. Но прямые военные действия Ирана и/или Северной Кореи против своих соседей будут огромным риском для самого существования политических режимов этих стран, акцентирует политолог.

Он полагает, что вряд ли реально полностью сломать эту новую "ось зла".

"К тому же и КНДР, и Иран имеют общую границу с РФ (Северная Корея – речную и морсую, Иран – морскую). Но само возникновение такого неформального альянса консолидирует и усилит санкционное давление Запада на все три страны этой "оси". Как минимум для двух стран этой "оси" (Ирана и России) могут возникнуть и внутриполитические проблемы, – предполагает Владимир Фесенко. – В Иране они уже проявляются. В России же могут возникнуть вследствие войны с Украиной, западных санкций, ухудшения внутренней ситуации и внутриэлитных конфликтов".

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