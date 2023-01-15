«Ось зла» укрепляется и продолжит помогать Путину: что может помешать этому – какие риски

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Кравцев Сергей
Страны, которые уже передавали вооружение в РФ, такие как Иран и КНДР, не имеют планов отказываться от дальнейших поставок оружия в страну-агрессора. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд. Что Украина и мир могут противопоставить этим рискам? Почему Путин так откровенно сближается с изгоями? Реально ли сломать эту новую "ось зла"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политтехнолог Петр Охотин акцентирует, что Российская Федерация сознательно делает себе имидж страны-террориста, увеличивая сотрудничество с Ираном и КНДР.
Он не исключает, что Путиным настолько движет месть независимой и стойкой Украине, что рациональные аргументы в его политике присутствуют всё меньше.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что единственное средство противодействия выстраиванию новой "оси зла" – санкции.
Весьма вероятно, продолжает он, что Иран с помощью России и КНДР завершит свою ядерную программу. Поэтому снижается вероятность возобновления ядерной сделки международного сообщества с Ираном, через которую раньше Запад пытался влиять на официальный Тегеран. Следовательно, поясняет политолог, остается только вариант усиления санкционного давления на Иран и на другие страны этой "оси зла".
По мнению эксперта, самый большой потенциальный риск – присоединение к этой "оси зла" Китая. Пока это маловероятно, считает Владимир Фесенко, в связи с тем, что основные экономические интересы Китая связаны с глобальной торговлей, прежде всего со странами Запада. Повышенные риски, отмечает он, могут возникать только в том случае, если Иран и/или Северная Корея пойдут на военные авантюры против своих соседей. Россия может это провоцировать. Но прямые военные действия Ирана и/или Северной Кореи против своих соседей будут огромным риском для самого существования политических режимов этих стран, акцентирует политолог.
Он полагает, что вряд ли реально полностью сломать эту новую "ось зла".
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