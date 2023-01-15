Локальное прекращение огня в Украине: о чем говорит предложение Турции – как достичь мира

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Турция готова способствовать локальному прекращению огня в Украине, предупреждая, что ни Москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну. Об этом заявил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калин. Как расцениваете данное заявление и перспективы его воплощения? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько уверен: лучшая инвестиция, которую мир сегодня может сделать – это передать Украине все необходимое вооружение и боеприпасы. И не допустить выгодной для россиян "заморозки" войны.
А нам, считает он, нужно работать над эффективным использованием этого вооружения. И эффективном использовании нашего человеческого потенциала, если мы хотим победить.
Политолог Владимир Цыбулько уверен, что турецкие активности связаны не с реальным положением вещей на фронте, а с разворачивающейся в Турции избирательной кампанией. Поэтому, отмечает он, здесь больше эго самого Эрдогана, чем желания найти реальную формулу прекращения огня.
Но Эрдоган при каждом случае не забывает ослаблять Путина, акцентирует политолог.
Он напоминает, что турецкая помощь Украине продолжает поступать. И потому, заключает эксперт, миротворческие идеи Эрдогана имеют шанс реализоваться путем усиления ВСУ.
Читайте также на портале "Комментарии" — второе пришествие Лапина: к чему может привести противостояние между российскими военачальниками
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости