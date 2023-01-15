Локальное прекращение огня в Украине: о чем говорит предложение Турции – как достичь мира

Турция готова способствовать локальному прекращению огня в Украине, предупреждая, что ни Москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну. Об этом заявил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калин. Как расцениваете данное заявление и перспективы его воплощения? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Реальный мир может быть достигнут только после полного поражения россии

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько уверен: лучшая инвестиция, которую мир сегодня может сделать – это передать Украине все необходимое вооружение и боеприпасы. И не допустить выгодной для россиян "заморозки" войны.

"Следует понимать, что реальный мир может быть достигнут только после полного поражения россии", – поясняет эксперт.

А нам, считает он, нужно работать над эффективным использованием этого вооружения. И эффективном использовании нашего человеческого потенциала, если мы хотим победить.

"Ведь россияне не остановятся – и поставят под ружье еще сотни тысяч человек", – подчеркивает Александр Солонько.

Миротворческие идеи Эрдогана имеют шанс реализоваться путем усиления ВСУ

Политолог Владимир Цыбулько уверен, что турецкие активности связаны не с реальным положением вещей на фронте, а с разворачивающейся в Турции избирательной кампанией. Поэтому, отмечает он, здесь больше эго самого Эрдогана, чем желания найти реальную формулу прекращения огня.

"У Эрдогана есть рычаги давления на Путина, но пока для самого турецкого лидера более выгодна тема восстановления территориальной целостности Азербайджана, с которым у Турции – объединенные вооруженные силы. А также – возобновление отношений с Израилем", – поясняет Владимир Цыбулько.

Но Эрдоган при каждом случае не забывает ослаблять Путина, акцентирует политолог.

Он напоминает, что турецкая помощь Украине продолжает поступать. И потому, заключает эксперт, миротворческие идеи Эрдогана имеют шанс реализоваться путем усиления ВСУ.

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