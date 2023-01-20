20 января прошла встреча на американской военной базе Рамштайна в Германии. Во время встречи Украина ожидала, что западные союзники, включая Германию, анонсируют отправку танков в Украину, однако этого не произошло. После встречи прошла пресс-конференция, на которой выступил министр обороны США Ллойд Остин, где рассказал достаточно ли делает Германия для помощи Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото из открытых источников

Украина борется за свою независимость против российской агрессии на востоке, а также ведет дипломатическую борьбу на мероприятии для получения военной техники. По итогам встречи союзников на военной базе Рамштайн министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что решение об отправке немецких танков в Украину не было принято. По его словам, "есть веские причины для отправки техники, но также есть причины, чтобы этого не делать".

После завершения обсуждений контактной группы министров обороны на пресс-конференции выступил министр обороны США Ллойд Остин, где ответил на вопросы журналистов, достаточно ли делает Германия для поддержки Украины.

"Да, но все мы можем сделать больше. Германия внесла большой вклад в эту кампанию ", — сказал американский генерал.

Также Остин отметил, что Германия отсылает много другой военной техники в Украину.

"Вы знаете, с самого начала мы видели, как они вертелись в средствах противовоздушной обороны Patriots, совсем недавно... они активизировались и предложили предоставить БМП Marder и проводят обучение на этих машинах. Мы учим украинских солдат в Германии, поэтому Германия продолжает открывать свои двери и предоставлять обучающие зоны и средства, чтобы мы могли продолжать выполнять работу, которую нам нужно выполнять", — сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия отреагировала на заявление Польши о поставках танков в Украину без ее согласия.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Украины подверг критике Шольца за то, что немецкий канцлер не хочет поставлять танки в Украину.

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