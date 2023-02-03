О чем говорят новые угрозы Путина – почему в феврале окончательно утвердится новая «ось зла»

Российский диктатор Владимир Путин устроил истерику из-за решения Германии передать Украине свои танки Leopard (и "добро" на подобный шаг со стороны других стран). Путин заявил, что россиянам "есть, чем ответить", а также заверил, что у РФ до сих пор есть много друзей по всему миру. Как расцениваете эти угрозы-заявления? Как международная ситуация вокруг Украины может развиваться в феврале? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Есть четкое предупреждение – если Россия будет затягивать войну, Запад станет лишь усиливать поддержку Украины

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко поясняет:

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"Для российского руководства, для их пропагандистов – решение наших международных партнеров о поставках танков Украине стало неожиданностью. Как они в прошлом году, решившись на вторжение, не верили, что Запад будет активно помогать нам, вводить серьезные санкции против России. Так до последнего не верили, что международные партнеры пойдут на мощные шаги по военной поддержке Украины. В том числе в ракурсе наступательных вооружений".

По словам эксперта, решение по танкам, которое иногда называют "танковым прорывом" – не только серьезно укрепляет военный потенциал наших ВСУ, но и дает возможность подготовить ресурсы для контрнаступления. Для дальнейшего освобождения оккупированных территорий. В РФ это понимают. Отсюда – такая истерика.

"Есть еще один важный момент касательно решения Запада о танковой поддержке Украины. Это ведь не просто укрепление нашего военного потенциала. Здесь работает и иная логика. Россия взяла курс на эскалацию войны, на ее затягивание. На Западе это поняли. И чтобы не допустить реализации этой путинской стратегии – приняли танковое решение. Тем самым показав, что на эскалацию со стороны РФ (мобилизация, ракетные удары), Запад будет усиливать поддержку Украины", – подчеркивает Владимир Фесенко.

Он уверен, что стратегия эскалации со стороны Путина не сработает. Потому что укрепление военно-технического потенциала ВСУ не позволит РФ добиться успехов в войне. Не даст провести успешного наступления.

"Это четкое предупреждение. Если Россия будет затягивать войну, Запад станет лишь усиливать поддержку Украины. Только танками не ограничатся. Пойдут самолеты, дальнобойные ракеты и так далее. Подается явный сигнал Кремлю – отказывайтесь от стратегии эскалации. Иначе поддержка Украины будет расти. Это касается не только февраля, но и всего дальнейшего развития событий. Запад демонстрирует свои предохранители против путинской стратегии, – констатирует политолог. – Как может ответить Путин? А как он ответил на "Джавелины", поставки которых год назад, еще до начала вторжения, вызывали истерику в РФ? Как он ответил на поставки нам артиллерии, на РСЗО "Химарис"? На удары по Крыму, по аэродромам на территории РФ? Нас пугали страшным ответом. Но его не случилось".

Вот и сейчас – Путин грозит, но ответить может лишь увеличением численности своей армии, подчеркивает Владимир Фесенко. И пытается это сделать, хоть для него это внутриполитический риск.

"С новой массовой мобилизацией Кремль пока не торопится. Она проводится, но в закрытом режиме и ограниченных масштабах. Новой большой волны пока не произошло. Видимо, всё таки, опасается Путин. Возможно, ждет годовщины вторжения. Увеличение численности армии – основной ресурс Кремля. Нарастить резко, масштабно производство вооружений в РФ не могут. Не хватает технического потенциала, технологий для современного оружия. Санкции резко ограничили возможности России в получении электронных чипов и других современных технологий для вооружений. Отсюда – дефицит ракет, современного оружия у агрессора, – поясняет эксперт. – В качестве аргумента остается ядерное оружие. Но касательно его применения Кремль еще в прошлом году получил жесткое предупреждение. Причем не только от Запада, но и от Китая, Индии. Сейчас Запад четко показывает, что предупреждения в адрес РФ – не пустые слова. Думаю, что по танкам Кремль предупреждали. Путин не принял это всерьез. И зря… Нет сомнений: если Путин и далее будет идти по пути эскалации войны, то и Запад будет усиливать поддержку Украины, а также давление на РФ, в том числе путем санкций".

Во время очередной встречи в формате "Рамштайн" страны антикремлевской коалиции будут действовать более слаженно и мощно

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин считает, что с друзьями у России – огромные проблемы. Потому что дружба с ней становится источником беды. Что, впрочем, не останавливает некоторых.

Официальный Тегеран уже кивает по этому поводу в сторону Украины. Фактически подтверждая готовность и далее помогать РФ в этой войне. В первую очередь – поставками дронов, а возможно и баллистических ракет. Предполагаю, что Иран в феврале более четко очертит свою позицию к российско-украинской войне. Представители США и НАТО в целом заявляют также о том, что Северная Корея поставляет россиянам некоторые виды вооружений, включая ракеты. Думаю, в феврале появятся более четкие доказательства такого соучастия северокорейского режима в войне против Украины. Тем более, – отмечает эксперт, – что в КНДР уже не раз открыто заявляли, что поддерживают РФ в ее агрессии ". "По территории ряда стратегических предприятия Ирана были недавно нанесены удары

По мнению Влада Волошина, вскоре будет четче видно формирование новой "оси зла" Россия-Беларусь-Иран-Северная Корея-Сирия. В сфере международной военной политики, акцентирует он, в феврале более прояснится – кто есть кто.

"Во время очередной встречи в формате "Рамштайн", которая намечена на 14 февраля, страны антикремлевской коалиции будут действовать более слаженно и мощно. Дав понять, что продолжат поддерживать Украину, – прогнозирует Влад Волошин. – Будет четче определено количество передаваемых нам новых вооружений, сроки их поставок (тех же танков). Уверен, поднимут вопрос о поставках нам самолетов F-16, дальнобойных ракет. Эта перспектива прорисовывается всё более зримо, звучат определенные заявления со стороны Франции, Польши".

Россия, по мнению полковника, попытается провести свое новое большое наступление раньше, чем Украина получит от своих партнеров танки и другое наступательное вооружение. Но основным условием для новой волны российских атак будет готовность соответствующих сил и средств, а также – подходящие погодные условия, констатирует Влад Волошин.

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