О чем говорят заявления КНДР о войне в Украине – как нужно реагировать демократическому миру

Сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына – Ким Е Чжон – заявила, что ее страна стоит на одном поле боя с Россией, которая, по ее словам, "борется за достоинство и честь страны". По ее словам, любая военная техника, поставленная Западом в Украину, "сгорит и станет грудой железа перед несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает подобная риторика, а также – способен ли коллективный Запад (западная цивилизация, демократический мир) урезонить авторитарные режимы, которые всё чаще стали скалить зубы.

Флаги КНДР и России. Фото: из открытых источников

КНДР зависит от Китая и России, поэтому пытается озвучивать тезисы, которые удобны им

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поясняет:

"Влиять на Корейскую народную демократическую республику (КНДР/Северная Корея) в рамках западных ценностей вряд ли получится. Потому что, во-первых, это государство находится в Азии. Во-вторых, структура населения КНДР не включает мало-мальски заметных диаспор или групп населения, чьи предки были бы выходцами из Европы или относились к носителям европейской культуры".

Поэтому, отмечает эксперт, нужен поиск форматов сосуществования, попыток влиять на КНДР через соседей – тот же Китай. Это, по его мнению, единственный относительно безопасный вариант.

"Урезонить КНДР, как показал многолетний опыт, крайне сложно, учитывая, что это государство обладает ядерным оружием", – подчеркивает Игорь Тышкевич.

По его словам, из Пхеньяна звучат достаточно резкие антизападные, антиукраинские заявления, поскольку страна зависит экономически как от Китая, так и от России.

"Это два ключевых партнера КНДР, которая, естественно, пытается быть или "контрабандной калиткой", или посредником в торговле рядом товаров. При этом максимализировать прибыли от своей, в том числе пророссийской позиции", – резюмирует эксперт.

Действия Северной Кореи в отношении Южной напоминает действия РФ в отношении Украины

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль акцентирует, что на фоне агрессии РФ против Украины, накалилась ситуация между Северной и Южной Кореями.

"В октябре 2022 года КНДР произвела запуски баллистических ракет, проводила другие испытания, в том числе имитацию использования ядерного оружия против Южной Кореи. Северокорейский лидер Ким Чен Ын подчеркивал, что Запад – враг, что с ним он ни о чём говорить не будет. И утверждал, что тактические ядерные силы его страны продемонстрировали высокую способность действовать необходимым образом в условиях сложной геополитической обстановки. При этом то и дело обвинял Южную Корею в росте нестабильности в регионе, сыпал военными угрозами", – подчеркивает эксперт.

Она напоминает, что, как и украинцы, южнокорейцы тоже просыпались в прошлом году от рева сирен, когда северокорейцы нарушили их воздушное пространство, в том числе с помощью беспилотников.

"Со стороны официального Пхеньяна неоднократно звучали заявления о поддержке российской политики в целом и агрессии против Украины – в частности. Фактически отзеркаливая нарративы Кремля. Мол, наши евроатлантические, евроинтеграционные устремления "спровоцировали" РФ на ответные меры "во имя собственной безопасности". В свою очередь, руководство Южной Кореи четко давало понять, что ложный, несправедливый мир в Украине не только не закончит войну, но и пошатнет основы глобальной безопасности (и без того расшатанные российской агрессией). Как и в нашем случае, Южная Корея не готова терпеть агрессию соседней державы лишь потому, что у той есть ядерное оружие. И даст жесткий ответ на любую агрессию, тем более, что, как и мы, имеет мощную поддержку Запада", – отмечает Катерина Коваль.

По ее мнению, действия Северной Кореи в отношении Южной напоминает действия РФ в отношении Украины. Провокации, лживая пропаганда, бряцанье оружием.

"Единственное – Пхеньян пока не решился на открытое вторжение. Наблюдая, похоже, за тем, чем закончится российско-украинская война. И если бы она закончилась победой агрессора (чего не будет), КНДР точно атаковала бы Южную Корею. Кстати, Китай точно так же наблюдает за ситуацией, имея виды на Тайвань. Именно поэтому, – уверена эксперт, – демократическому миру необходимо всячески помогать Украине не просто выстоять, но и победить. А потом объединяться для создания новой модели глобальной безопасности. Как уже подчеркивалось неоднократно, речь тут не только об Украине, но обо всей системе международных отношений. Следует раз и навсегда установить рамки, за которые никто не сможет выйти, мотивируя свою агрессию пропагандистскими штампами, историческими фантомными болями, имперскими амбициями, а то и вовсе ничем не мотивируя. Следует выработать эффективный механизм предотвращения войн".

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