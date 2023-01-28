Почему Россия будет спешить с новым наступлением – где стоит ждать удара

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, рф готовится к "годовщине" вторжения – и до 24 февраля начать новое масштабное наступление, скорее всего, с целью захвата Донецкой и Луганской областей в их админграницах. Он также высказал предположение, что переломный момент в войне пройден, и что нам будет сложно ближайшие месяц-полтора. Согласны ли с такими утверждениями? Как обстановка на фронтах может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Предположение Данилова про конец февраля и начало марта выглядит вполне логичным

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что Алексей Данилов совершенно прав.

"Большое наступление россия готовит – и это очевидно всем. Для того проводится мобилизация, снимается с консервации старая техника и так далее. О планах наступления рф в своем интервью говорил главком Валерий Залужный. Про это же недавно говорил президент Владимир Зеленский. Очевидно, что россия не достигла ни одной из задекларированных целей так называемой "специальной военной операции в Украине". Более того, якобы вторая армия мира опозорилась в Украине по полной программе. И потому они попробуют любой ценой это изменить", – поясняет эксперт.

По его мнению, очевидно, что оккупанты постараются успеть до того, как Украина получит от союзников танки, то есть в течение трех месяцев.

"Так что предположение Данилова про конец февраля и начало марта выглядит вполне логичным. И направление с большой долей вероятности – Восток Украины. Там сейчас наибольшая концентрация российских войск и там проще всего решать вопросы с логистикой", – констатирует Кирилл Сазонов.

Российской власти нужна хоть какая-то локальная победа – с окружением, с пленными, с захватом какой-то новой территории

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник рассуждает так:

"Я, конечно, не владею таким объемом информации, как СНБО. Но мне кажется, что наиболее вероятными направлениями новых наступлений россиян на Украину могут быть Сумское, Харьковское, Запорожское. Плюс север Луганщины. Не исключена попытка нового окружения Харькова или оккупации части северных регионов Украины — для сковывания наших резервов".

Руслан Бортник предполагает, что на указанных направлениях рф может в ближайшее время использовать резервы из свежемобилизированных. В то же время на Донецком, Донецко-Луганском направлении боевые действия продолжаться, скорее всего, за счет ЧВК "Вагнер", донецких и луганских "мобиков". Именно они, прогнозирует эксперт, будут атаковать наши позиции в лоб, неся огромные потери.

"Российской власти нужна хоть какая-то локальная победа – с окружением, с пленными, с захватом какой-то новой территории. Чтобы выйти к годовщине вторжения на позитивной для себя ноте, – поясняет директор УИП. – В то же время, я бы не сильно упирался в эту дату. Нельзя исключать, что ни российского, ни украинского наступления в ближайшее время не будет. Потому что боевые действия под Бахмутом, под Угледаром, на Ореховском, Гуляйпольском направлении и так идут достаточно интенсивные. Они изматывают российские и украинские резервы".

При этом продолжает Руслан Бортник, Украина находится в ожидании поставок тяжелой техники для формирования наступательных частей. А российская армия не успевает восстанавливаться после кровопролитных боев – особенно в русле огромных потерь в технике.

"Соответственно, есть вероятность, что ситуация до 24 февраля будет ограничиваться локальными боями, попытками агрессора захватить отдельные небольшие территории. А серьезные наступления могут начаться во второй половине весны. Но более вероятно, что РФ попытается наступать с февраля по апрель", – заключает эксперт.

Основные направления российского наступления, по-прежнему, останутся в районе Бухмута и Угледара

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что перелом в войне наступил с момента разблокирования поставок Украине тяжелой техники. Но впереди, подчеркивает он, еще долгая дорога к полной победе.

"Решение о передаче нашей стране иностранных танков, стало поворотным моментом именно для наших союзников, которые окончательно приняли решение помогать Украине до самой победы, – поясняет эксперт. – На самом фронте переломный момент наступит, когда эта техника непосредственно появится на поле боя. Произойдет это, ориентировочно, через 30-50 дней".

Весь период ожидания Украиной поставок тяжелой техники будет вероятно одним из трудных моментов в этой войне, предупреждает Иван Ступак.

"Российское командование прекрасно отдает себе отчет, что появление у нас западных танков может остановить наступление оккупантов. Поэтому агрессор будет использовать каждый день для проведения все более массированных наступлений, – поясняет эксперт. – Основные направления российского наступления, по-прежнему, останутся в районе Бухмута и Угледара. Нельзя исключать попыток нового массового наступления российских войск в направлении Запорожья".

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