Ослаблении санкций против РФ: о чем говорит заявление США – как еще сильнее ударить по агрессору

Санкции против РФ могут быть ослаблены исключительно при одном условии — если Россия выведет войска из Украины и вернет территории. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях по вопросам противодействия российской агрессии в Сенате. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призывает к новым санкциям против России, считая, что важно бить ее не только на поле боя, но еще и политическим и экономическим оружием. О чем говорит заявление Нуланд? Какие еще санкционные удары следует нанести по РФ? Ощутимы ли те, что она уже получила? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Чтобы оградить Россию настоящим "железным занавесом", нужно серьезно договариваться с Китаем, с Индией, с Турцией

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поясняет:

"Со стороны США видим торг, причем не с Путиным. С ним всё уже ясно. Пока он не получит сильнейшего, в его понимании, поражения на фронте, он с темой переговоров не будет торопиться. Похоже, Путин считает, что поднакопив сил и пойдя в новое наступление, россияне добьются какого-то успеха. Что стратегическая инициатива перейдет к ним. И тогда можно о чём-то договариваться. Судя по российской пропаганде, они продолжают утешать себя, что Запад устанет, деньги закончатся, какой-то кризис начнется в Европе или США. А Нуланд на этом фоне делает вот такое обращение. Прежде всего, к тем, кто возле Путина. Что варианты выхода из войны и сохранения хоть чего-то из того, что они накопили, еще есть. Но затягивать не надо".

Что касается усиления санкций, то, по словам эксперта, полностью изолировать Россию крайне тяжело. Потому что это огромная страна, с большим объемов ресурсов, со множеством связей.

"Чтобы, условно говоря, оградить ее настоящим "железным занавесом", нужно серьезно договариваться с Китаем, с Индией, с Турцией. Чтобы они прекратили торговать с РФ, отвернулись от нее по полной программе. А тут есть проблемы. Потому экономический крах страны-агрессора наступит, к сожалению, не спустя полугодие, а через два-три года", – отмечает Алексей Голобуцкий.

Пока, продолжает он, идет медленное удушение страны-агрессора.

"Посмотрим, как сработают санкции на нефтепродукты, которые запускаются с 5 февраля. Что там будет за "потолок". В общем же санкции действуют, но медленно. Впервые такой их масштаб введен против столь огромного государства, настолько мощно вмонтированного в мировую экономику. Это всё же не СССР, который имел куда меньше экономических связей, несмотря на больший размер, чем РФ. Потому ожидания от санкций были завышенными, – поясняет эксперт. – Россия со многими вызовами справляется. Но идет неумолимое ее отрезание от денег, рынков, технологий. Ее ждет колоссальный откат в развитии. И важно снова и снова показывать ей, что никакой паузы в поддержке Украины не будет. Что наша страна будет только улучшать свои военные позиции. Поставки нам танков и самолетов в прошлом году выглядели чем-то фантастическим. Теперь они становятся реальными. Россия должна понять, что чем больше будет затягиваться война, тем болезненней она понесет поражение – военное, а потом и экономическое".

Скорее всего, следующий санкционный удар будет по атомной энергетике России

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников акцентирует, что заявление Нуланд соответствует видению украинской стороны. А именно – агрессор должен полностью очистить нашу территорию, вывести войска.

"После этого, как сказала Нуланд, что-то может быть смягчено, но это не значит, что даже после завершения войны со страны-агрессора будут сняты все санкции", – подчеркивает эксперт.

Что касается новых санкций – ЕС намерен огласить очередной пакет в феврале, напоминает Алексей Плотников.

"Думаю, там будет еще больше закручено по SWIFT. Есть пока еще отдельные российские банки, которые продолжают работать с этой международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. Важно отрубить их все, – уверен эксперт. – Предполагаю, что еще больше "подкрутят" по энергетике. Сделают новые предельные цены на российские энергоресурсы, новые ограничения на собственно их поставки. Скорее всего, ударят по атомной энергетике. И Венгрия, пообещавшая блокировать данную инициативу, вряд ли сможет это сделать на общеевропейскому уровне. Возможно, выбьет лично для себя возможность не участвовать в такого рода ограничениях, как ранее выбила касательно российских нефти и газа. Но в целом атомная энергетика РФ вполне может попасть под санкции, особенно на фоне действий Росатома на Запорожской АЭС".

Персональные санкции, санкции за обход ограничений – тоже будут, прогнозирует экономист.

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