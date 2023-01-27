Еще больше оружия для Украины: почему Запад изменил позицию – поможет ли это ВСУ

Уже 12 стран присоединились к танковой коалиции для того, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу, отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что Украина выдержала очередной массированный ракетный удар террористов. Это зло, эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием, акцентировал глава государства. В свою очередь заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате по противодействию агрессии РФ отметила, что новые виды вооружения помогут ВСУ отодвинуть РФ еще дальше этой весной. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" усиление военной поддержки Украины со стороны партнеров, а также поделились ожиданиями в ракурсе поставок новых видов вооружения в нашу страну.

Танки. Фото: из открытых источников

Нам необходимы танко-ремонтные заводы, которые будут приводить в порядок технику

По мнению эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, заявки, которые сделали зарубежным партнерам наш Генштаб, министр обороны Резников, удовлетворили процентов на 90%. За исключением количества бронетанковой техники.

"Главком, генерал Залужный говорил о необходимости получения 300-500 единиц, а нам анонсировали пока поставку менее ста. И то, получить их мы сможем лишь к концу марта – началу апреля", – отмечает эксперт.

Бронированной боевой техники, боеприпасов нам предоставили на формирование новой дивизии или корпуса (10-15 тысяч военнослужащих), отмечает Олег Стариков.

"Будет ли нам даваться всё в том количестве, которые мы просили для выполнения планов Генштаба по деоккупации украинских территорий, увидим по дальнейшим встречам в формате "Рамштайн". Девятая уже анонсирована на середину февраля. К сожалению, зимнюю кампанию мы будем завершать без анонсированных военных новинок. А вот весенне-летнюю проведем уже с ними", – говорит эксперт.

Он акцентирует, что нам необходимо получить не только новую военную технику, но и соответствующие расходные материалы, комплектующие, подготовить специалистов ремонтных батальонов (рембаты), чтобы обслуживать то, что к нам поступит. По хорошему, констатирует Олег Стариков, необходимы танко-ремонтные заводы, которые будут приводить в порядок технику, для выполнения необходимых задач на поле боя.

Уход некоторых ярких личностей в рамках демонстрации борьбы с коррупцией вполне мог способствовать тому, что лед тронулся

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

предоставили множество разнообразного оружия. А на этой неделе всё это "закрепили" еще и танкам. Очевидно, что это в обозримом будущем приведет к позитивным для нас изменениям на поле боя". "Даже без танков, о массовых поставках которых стало известно позже, нам по итогам встречи в формате "Рамштайн", прошедшей ровно неделю назад

У нас, продолжает эксперт, не только постепенно обновляется вооружение, но и становится всё лучше и лучше.

"Мы помним, как в начале широкомасштабного вторжения (и даже незадолго до него) Украине предоставляли разве что "Джавелины" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), предназначенные для партизанской борьбы. Никто не верил, что Украина не просто выдержит российскую навалу, но и будет эффективно бить врага. А когда это случилось, нам аккуратно дали несколько гаубиц. Затем поставки современных видов вооружения, включая РСЗО, в том числе знаменитые HIMARS, были поставлены на поток. Как и предоставление нам снарядов и ракет. Теперь дошло дело до танков. В данный момент известно, что мы получим около ста единиц, передаваться они будут постепенно. Нужно пройти обучение, наладить логистику. Но приятная тенденция налицо", – подчеркивает Андрей Еременко.

Ходят слухи, отмечает он, что Запад предлагал Путину некую сделку, чтобы он мог выйти из Украины, относительно сохранив лицо. Но он отказался. И тогда активизировались поставки нам вооружений.

Ушел даже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, которого ранее не раз обвиняли в излишне шикарной жизни Не исключено, что эти вещи могут быть связаны с активизацией поставок нам вооружений, – считает эксперт. – Главная претензия западных партнеров к Украине, сколько я себя помню, – непомерная коррупция в нашей стране. И уход некоторых ярких личностей в рамках демонстрации борьбы с коррупцией вполне мог способствовать тому, что лед тронулся – в отношении тех же танков". "Еще одним толчком к этому могло послужить усиление борьбы с коррупцией внутри нашей страны, чистики в рядах власти

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