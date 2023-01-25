Leopard 2 пойдут в Украину: о чем говорит решение Берлина – может ли измениться ситуация на фронте

Германия после долгих проволочек согласилась-таки отправить танки Leopard 2 в Украину (речь пока о 14 штуках), а также дала "добро" другим странам отправлять эти боевые машины в нашу страну. При этом, министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что танки мы получим лишь месяца через три – после того, как украинские военные должны пройти соответствующее обучение. Эксперты оценили такой шаг ФРГ, а также – как нынешнее танковое решение может повлиять на ситуацию на фронте.
Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников
Можно сказать, что заявка Генштаба де-факто закрыта
Политический эксперт Александр Антонюк считает огромным позитивом, что "танковый лед" тронулся. Политически, акцентирует он, все страны, от которых зависела помощь данными видами вооружений, сошлись во мнении о необходимости ее предоставления Украине.
"Германия была одной из ключевых стран для принятия соответствующего решения
. И теперь мы имеем подтверждение, что Leopard 2 пойдут к нам – и из ФРГ, и из ряда других европейских стран. Всё это позволяет нам формировать планы касательно контрнаступления. Для эффективности которого крайне нужны танки, БМП и БТР — всё, чем нас, наконец, решили снабжать зарубежные партнеры", – подчеркивает эксперт.
По его словам, любая военная помощь отображается на ситуации на фронте. Мы видели, как это было после предоставления нам мощной артиллерии, а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, напоминает Александр Антонюк. Мы увидим это и в случае с танками, уверен он. Всё это, безусловно, усиливает наши позиции.
"Напомню, что главком Залужный просил и партнеров, среди прочего, 300 танков для обеспечения успешных наступательных действий ВСУ
. Если суммировать все танки, которые мы можем получить в обозримом будущем (это и советские Т-72, и немецкие Leopard 2, и британские Challenger 2, и, похоже, американские Abrams), мы выходим на эту цифру, – отмечает эксперт. – Можно сказать, что заявка Генштаба де-факто закрыта. Теперь важно правильно спланировать использование соответствующих ресурсов и сил. И, конечно, продолжать настаивать на получении авиации, дальнобойной артиллерии и дальнобойных ракетных систем, способных доставать агрессора не только на временно оккупированной территории Украины, но и непосредственно в РФ (нанося, к примеру, превентивные удары по точкам сосредоточения вражеской стратегической авиации)".
Удалось преодолеть еще одно табу в вопросе поддержки Украины
Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких рассуждает так:
"Важнейшим в этом решении Германии является то, что удалось преодолеть еще одно табу в вопросе поддержки Украины. Это огромное достижение как внешней политики президента Украины Владимира Зеленского, так и всей украинской дипломатии".
По мнению эксперта, очередным шагом должно стать решение вопроса о скорейших поставках танков в Украину в достаточном количестве, а также обеспечение их боеприпасами.
"Это еще один важный шаг на пути к победе Украины над агрессивной Россией, к созданию более безопасной Европы и мира", – констатирует Валентин Гладких.
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