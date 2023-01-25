Leopard 2 пойдут в Украину: о чем говорит решение Берлина – может ли измениться ситуация на фронте

Германия после долгих проволочек согласилась-таки отправить танки Leopard 2 в Украину (речь пока о 14 штуках), а также дала "добро" другим странам отправлять эти боевые машины в нашу страну. При этом, министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что танки мы получим лишь месяца через три – после того, как украинские военные должны пройти соответствующее обучение. Эксперты оценили такой шаг ФРГ, а также – как нынешнее танковое решение может повлиять на ситуацию на фронте.

Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников

Можно сказать, что заявка Генштаба де-факто закрыта

Политический эксперт Александр Антонюк считает огромным позитивом, что "танковый лед" тронулся. Политически, акцентирует он, все страны, от которых зависела помощь данными видами вооружений, сошлись во мнении о необходимости ее предоставления Украине.

И теперь мы имеем подтверждение, что Leopard 2 пойдут к нам – и из ФРГ, и из ряда других европейских стран. Всё это позволяет нам формировать планы касательно контрнаступления. Для эффективности которого крайне нужны танки, БМП и БТР — всё, чем нас, наконец, решили снабжать зарубежные партнеры", – подчеркивает эксперт. "Германия была одной из ключевых стран для принятия соответствующего решения

По его словам, любая военная помощь отображается на ситуации на фронте. Мы видели, как это было после предоставления нам мощной артиллерии, а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, напоминает Александр Антонюк. Мы увидим это и в случае с танками, уверен он. Всё это, безусловно, усиливает наши позиции.

Если суммировать все танки, которые мы можем получить в обозримом будущем (это и советские Т-72, и немецкие Leopard 2, и британские Challenger 2, и, похоже, американские Abrams), мы выходим на эту цифру, – отмечает эксперт. – Можно сказать, что заявка Генштаба де-факто закрыта. Теперь важно правильно спланировать использование соответствующих ресурсов и сил. И, конечно, продолжать настаивать на получении авиации, дальнобойной артиллерии и дальнобойных ракетных систем, способных доставать агрессора не только на временно оккупированной территории Украины, но и непосредственно в РФ (нанося, к примеру, превентивные удары по точкам сосредоточения вражеской стратегической авиации)". "Напомню, что главком Залужный просил и партнеров, среди прочего, 300 танков для обеспечения успешных наступательных действий ВСУ

Удалось преодолеть еще одно табу в вопросе поддержки Украины

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких рассуждает так:

"Важнейшим в этом решении Германии является то, что удалось преодолеть еще одно табу в вопросе поддержки Украины. Это огромное достижение как внешней политики президента Украины Владимира Зеленского, так и всей украинской дипломатии".

По мнению эксперта, очередным шагом должно стать решение вопроса о скорейших поставках танков в Украину в достаточном количестве, а также обеспечение их боеприпасами.

"Это еще один важный шаг на пути к победе Украины над агрессивной Россией, к созданию более безопасной Европы и мира", – констатирует Валентин Гладких.

Читайте также на портале "Комментарии" — Шольц созвонился с Зеленским после решения о передаче Leopard 2: что сказал канцлер.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!