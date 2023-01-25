Германия согласилась отправить танки в Украину. Объявили о количестве

После долгих отказов и отложений правительство Германии объявило, что отправит танки Leopard 2 в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии со ссылкой на BBC.

Немецкие танки Leopard 2. Фото из открытых источников

Историческое решение передать Украину танки Leopard 2 объявил канцлер Олаф Шольц на заседании правительства 25 января. Немецкий политик также добавил, что его страна начнет учить украинских военных использовать эту технику. Канцлер Германии объявил, что первым шагом передаст 14 танков Leopard 2 в Украину из запасов Бундесвера и называет такое решение первым шагом.

"Цель — быстро сформировать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины", — говорится в сообщении правительства. Остальные будут составлять поставки от европейских союзников.

Германия также подтвердила, что позволит другим странам отправлять танки собственного производства в Украину. Такого решения ждало около 10 стран ЕС, которые стремились от Германии разрешения, а Польша даже отправила официальный запрос.

"Германия предоставит странам-партнерам, желающим быстро доставить танки Leopard 2 из своих складов в Украину, соответствующие разрешения на их передачу", — говорится в сообщении Федерального правительства Германии.

Союзники Украины сформировали танковую коалицию, которая сможет отправить более 100 танков Leopard 2 в Украину. Единственное, что их останавливало, это решение правительства Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции представителя правительства Германии на запрос Польши разрешить передать немецкие танки Leopard 2 в Украину.



Также "Комментарии" писали о реакции российского посла в США Анатолия Антонова на отправку американских танков M1 Abrams в Украину.

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