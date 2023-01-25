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Министр обороны Германии назвал, когда танки Leopard 2 попадут в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус указал через сколько времени танки Leopard 2 прибудут в Украину.

сегодня, 15:00
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Автор:

Slava Kot

Германия после долгих колебаний согласилась передать танки Leopard 2 в Украину. Однако когда на самом деле они попадут на Украинский фронт? Министр обороны Германии Борис Писториус назвал примерный период ожидания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Министр обороны Германии назвал, когда танки Leopard 2 попадут в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото из открытых источников

Канцлер Олаф Шольц на утреннем заседании правительства Германии объявил, что отправит танки Leopard 2 в Украину. Это решение ожидали как Украина, так и ее союзники, ведь на предыдущей встрече на авиабазе Рамштайн союзникам не удалось договориться. Согласно заявлениям Шольца, Германия отправит 14 танков Leopard 2 в Украину. Кроме того, канцлер разрешил реэкспорт германской техники из других стран. Это означает, что Польша, Финляндия и другие союзники Украины могут также отправить танки Leopard 2 в Украину.

Шольц также заявил, что перед отправкой в Украину немецких танков, украинские военные должны пройти соответствующее обучение, а министр обороны Германии Борис Писториус указал, через какое время танки могут появиться в боевых зонах.

"Танки Leopard 2 могут находиться на вооружении Украины примерно через три месяца", — утверждает министр обороны Германии Борис Писториус.

Таким образом, немецкие танки следует ожидать в Украине в конце апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по мнению украинской разведки нужно для удачного контрнаступления ВСУ на позиции российских военных.

Также "Комментарии" писали о часах Судного дня. Учения перевели его стрелки в 2023 году на рекордное значение. Это свидетельствует о том, что человечество приблизилось к катастрофе.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/25/russia-ukraine-war-live-us-and-germany-expected-to-reveal-tanks-deal-zelenskiy-warns-of-new-wave-of-aggression
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