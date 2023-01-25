Шольц созвонился с Зеленским после решения о передаче Leopard 2: что сказал канцлер

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор после решения Берлина дать свое согласие на поставку танков Leopard 2 для украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Шольц созвонился с Зеленским перед выступлением в немецком парламенте. Канцлер сказал, что отправлять оружие в Украину – это правильное решение, но оно не должно привести к тому, чтобы произошла новая эскалация войны.
Немецкий лидер подчеркнул "правильность" тесного сотрудничества партнеров по поставкам вооружения.
В свою очередь в Офисе президента Украины поприветствовали такую позицию официального Берлина.
В свою очередь Владимир Зеленский высказал слова благодарности Германии, а также всем остальным друзьям Украины, которые отстаивали решение о передаче танков. Об этом Зеленский написал у себя в Телеграмм.
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