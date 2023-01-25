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Шольц созвонился с Зеленским после решения о передаче Leopard 2: что сказал канцлер

Олаф Шольц подтвердил готовность Германии и дальше поддерживать Украину в войне против РФ

сегодня, 15:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор после решения Берлина дать свое согласие на поставку танков Leopard 2 для украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News".

Шольц созвонился с Зеленским после решения о передаче Leopard 2: что сказал канцлер

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Шольц созвонился с Зеленским перед выступлением в немецком парламенте. Канцлер сказал, что отправлять оружие в Украину – это правильное решение, но оно не должно привести к тому, чтобы произошла новая эскалация войны.

"Причина вызовов, стоящих перед нами, — это страшная захватническая война против Украины. Ужасная война, где принципы, о которых мы договорились в Европе, были подвергнуты сомнению", — заявил Олаф Шольц.

Немецкий лидер подчеркнул "правильность" тесного сотрудничества партнеров по поставкам вооружения.

В свою очередь в Офисе президента Украины поприветствовали такую позицию официального Берлина.

"Танковое поздравление – именно так охарактеризую только что проведенный разговор Президента Зеленского с канцлером Шольцем", — написал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

В свою очередь Владимир Зеленский высказал слова благодарности Германии, а также всем остальным друзьям Украины, которые отстаивали решение о передаче танков. Об этом Зеленский написал у себя в Телеграмм.

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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-news-russia-warns-us-germany-tanks-12541713
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