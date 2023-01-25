В ISW рассказали, что поможет ВСУ нанести поражение армии РФ и освободить территорию Украины

Коалиция НАТО отправит Украине современные основные боевые танки, что позволит ВСУ нанести российским войскам поражение и освободить украинскую территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что поставки позволят усилить механизированные боевые действия.

"Предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет Украине вести механизированные боевые действия, чтобы нанести поражение российским военным и освободить украинскую территорию", — говорится в отчете.

Ранее ISW считала, что Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте, путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрнаступательных операций.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в декабре 2022 года подчеркивал, что Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.

Также аналитики ISW отметили, что начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов продолжал попытки изобразить себя и традиционную структуру российского военного командования истинными защитниками России. Министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерал-полковника Сергея Кузовлева командующим Южным военным округом (ЮВО), а генерал-лейтенанта Евгения Никифорова — командующим Западным военным округом (ЗВО). Российские силы продолжали ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная, а украинские силы продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной.

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