В ISW рассказали, что поможет ВСУ нанести поражение армии РФ и освободить территорию Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Коалиция НАТО отправит Украине современные основные боевые танки, что позволит ВСУ нанести российским войскам поражение и освободить украинскую территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
ВСУ. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, что поставки позволят усилить механизированные боевые действия.
Ранее ISW считала, что Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте, путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрнаступательных операций.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в декабре 2022 года подчеркивал, что Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.
Также аналитики ISW отметили, что начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов продолжал попытки изобразить себя и традиционную структуру российского военного командования истинными защитниками России. Министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерал-полковника Сергея Кузовлева командующим Южным военным округом (ЮВО), а генерал-лейтенанта Евгения Никифорова — командующим Западным военным округом (ЗВО). Российские силы продолжали ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная, а украинские силы продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной.
Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня Джо Байден сделает важное заявление о поставках танков Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – британская разведка сообщает – в высшем военном руководстве РФ разногласия уже не скрыть.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости