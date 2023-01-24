Британская разведка: в высшем военном руководстве РФ разногласия уже не скрыть

Недавно назначенный командующим войсками в Украине генерал Валерий Герасимов принялся полностью перешерстить командование. При этом Герасимов, меняя командиров, берет во внимание преданность себе. То есть военачальники с опытом и заслугами отодвигаются на второй план, на первое место Герасимов ставит удобных себе офицеров. Все это свидетельствует о разногласиях в высшем военном руководстве РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Валерий Герасимов. Фото: Getty Images

Так, британская разведка приводит пример увольнения опытного генерал-полковника Михаила Теплинского, который потерял пост одного из ключевых оперативных командиров на российско-украинском фронте.

Как отмечается в сводке, Теплинский был руководителем относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года, и в России он получил признание как способный и прагматичный командир.

"Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу задач, которые были приданы ВДВ, способствовали его увольнению: ВДВ часто использовался для удержания позиций, которые традиционно отводились мотопехоте", — говорится в сообщении.

При этом пока остается непонятным, сохранит ли Теплинский свои дополнительные полномочия в качестве главы ВДВ, воздушно-десантных войск России.

"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком продолжающихся разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть", — подчеркивают в Минобороны Британии.

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