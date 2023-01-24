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Российской армии очень тяжело: у Путина пожаловались на интенсивность боев в Украине

Глава генштаба оккупантов пожаловался на высокую интенсивность военных действий – такого Россия еще не знала

сегодня, 07:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Из-за непрекращающихся боев в Украине российская армия оказалась в таких условиях, которые раньше еще не знала. Российским военным катастрофически не хватает времени на то, чтобы восстановится и лучше подготовиться к новым атакам. Интенсивность военных действий во время войны в Украине поставила оккупационные российские войска в условия, с которыми они не сталкивались в истории современной России. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому "РБК" рассказал глава генштаба российской армии Валерий Герасимов.  

Российской армии очень тяжело: у Путина пожаловались на интенсивность боев в Украине

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", — отметил глава оккупационной армии.

По его словам, генштаб во взаимодействии с субъектами РФ во время частичной мобилизации привлек в армию 300 тыс. граждан.

Начальник генштаба также отметил, что современная Россия не знала "такого уровня и интенсивности военных действий", поскольку ей сегодня "противодействует практически весь коллективный Запад".

Стоит напомнить: Валерия Герасимова 11 января назначили командующим объединенной группировки войск в Украине.

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Источник: https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fpolitics%2F23%2F01%2F2023%2F63cedb009a79479cb3ffcc9c%3Ffbclid%3DIwAR10kEbKc5sKtlBjbXHQPffpVxskBsxw7gRKTe7q-JQUJQcYGA4Z7fLvB5s&h=AT3tyaY9WNCgmAtFg4lZVHyad3F_Vu9GjXxPVIyaxjFtewK0fJ2ZJIyp1qSFvP7
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