Пригожин теряет доверие Путина: почему так – какое будущее ждет главу ЧВК "Вагнер"

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, набравший определенный вес за последние месяцы, начал терять авторитет в глазах российского диктатора Владимира Путина после неудачных попыток захватить Бахмут. Согласны ли с таким утверждением? Какое будущее, скорее всего, ожидает Пригожина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин и Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Пригожин будет влиятельным до тех пор, пока жив Путин

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий рассуждает так:

"Вероятно, Пригожин будет влиятельным до тех пор, пока жив Путин или, хотя бы, пока он играет главную роль. Олигархи, военные – боятся Пригожина и с радостью покончили бы с ним. Именно в такой роли он Путину и нужен – для поддержания баланса".

Кроме того, продолжает эксперт, исходя из того, что российское общество крайне слабо и маловлиятельно, одной из немногих действительно влиятельных ветвей является криминалитет.

"Чтобы его части не пошли против власти – Кремлю и нужен Пригожин", – констатирует Александр Палий.

Путин делает максимум для того, чтобы никто не получил в свои руки чрезмерную концентрацию власти

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, Путин сознательно создает противостояние в своем окружении, действуя по концепции – разделяй и властвуй.

"У хозяина Кремля есть достаточно лояльная к нему группа. Те, кого немецкий правовед, философ, социолог и политический теоретик Карл Шмитт называл коридорной или вестибюльной властью. И Пригожин как доверенное лицо Путина к таковой относился, – поясняет политолог. – Но параллельно президент страны-агрессора делает максимум для того, чтобы никто не получил в свои руки чрезмерную концентрацию власти. Чтобы никто не чувствовал себя исключительно избранным".

Алексей Якубин считает, что именно поэтому Путин сознательно играет на противостоянии между Генштабом (Герасимов) и Миноборны (Шойгу) с одной стороны – и Пригожиным с его наемниками другой. Повышая-поощряя то одних, то других. Чтобы они конкурировали друг с другом за его внимание.

"Не исключаю, что через некоторое время мы увидим, что Герасимов и военные вновь будут отодвинуты, а ставка вновь сделана на Пригожина или кого-то еще из ближнего путинского круга. Нюанс в том, – акцентирует эксперт, – что чем больше будет неудач на фронте, тем активнее Путин станет жонглировать данной ситуацией, пытаясь показать своему ближайшему окружению, что тому ничего не гарантировано. И перебрасывая на него все проблемы, в том числе связанный с войной против Украины".

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