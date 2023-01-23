Шольц и Макрон дали новое обещание Украине

Германия и Франция не собираются пересматривать свои позиции относительно войны в Украине и обещают поддерживать украинцев столько, сколько потребуется. План России расколоть Европу после 24 февраля 2022 года окончательно провалился. Как передает издание "Комментарии", об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Париже.

Шольц и Макрон. Фото: Офис президента Украины

Олаф Шольц отметил, что кану сейчас стоит защита европейского проекта мира и объединённая Европа сделает все, чтобы его защитить и не дать разрушить России. Поэтому Украина может быть уверена, что помощь объединённой Европы будет продолжаться ровно столько, сколько это будет необходимо.

Лидер французов Эммануэль Макрон также заявил, что он солидарен в этом вопросе со своим немецким коллегой.

"После 24 февраля наш союз не был разделен и не уклонился от своей ответственности", – заявил Макрон.

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Также издание "Комментарии" сообщало – НАБУ провело обыски и задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры (и.о. министра) Василия Лозинского. Отмечается, что Лозинский был задержан за получение взятки в 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Полная сумма контракта составляла 1,8 миллиарда гривен. Министерство инфраструктуры Украины подтвердило его задержание по подозрению в разворовывании бюджетных средств. Набирает обороты еще один коррупционный скандал, связанный с правительством. Журналисты выяснили, что Минобороны в ряде областей закупает продукты для ВСУ в среднем в два-три раза выше рыночной стоимости. О чем говорят обнародованные данные? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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