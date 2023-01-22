Громкие коррупционные скандалы в Кабмине: о чем они говорят – могут ли быть наказаны виновные

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры (и.о. министра) Василия Лозинского. Отмечается, что Лозинский был задержан за получение взятки в 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Полная сумма контракта составляла 1,8 миллиарда гривен. Министерство инфраструктуры Украины подтвердило его задержание по подозрению в разворовывании бюджетных средств. Набирает обороты еще один коррупционный скандал, связанный с правительством. Журналисты выяснили, что Минобороны в ряде областей закупает продукты для ВСУ в среднем в два-три раза выше рыночной стоимости. О чем говорят обнародованные данные? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Доллары. Фото из открытых источников

Если раньше еще нужно было прописать условия под конкретного поставщика, то сейчас всё делается в ручном режиме

Адвоката, руководящего партнера в Юридической фирме Patriot.Legal Дениса Бондаря в этих коррупционных скандалах удивляют простые люди, которые "неожиданно" возмутились этим схемам.

"Обнародованные данные являются лишь очередным подтверждением масштабных коррупционных действий, набравших обороты во время президентства Зе. Здесь нужно также упомянуть и миллиардный тендер на ремонт дорог в пользу фитнес-тренера, а на самом деле связанного с Резниченко (председатель Днепропетровской областной государственной администрации) лица. По моему мнению, такие тендеры с завышением оплат за поставку товаров, а также на различные услуги, есть в каждом министерстве, в каждом государственном органе и государственном предприятии! Проще говоря, где есть государственные деньги, там в 99% случаях будут какие-то схемы с завышением цен", – подчеркивает Денис Бондарь.

Он уверен, что это – целый бизнес в Украине. Не зря, отмечает эксперт, говорят в бизнес кругах: "Лучший бизнес в государстве, это бизнес, связанный с бюджетными деньгами".

"Так было и до полномасштабной войны, так продолжается и сейчас. Однако сегодня это могло приобрести еще большие масштабы, так как убрали тендерные закупки, – акцентирует Денис Бондарь. – Если раньше еще нужно было прописать условия под конкретного поставщика, то сейчас всё делается в ручном режиме, еще и об этих закупках почти нигде нет информации. Ну и, конечно, большинство таких схем покрывают коррумпированные правоохранители – за определенный откат".

А потом, продолжает эксперт, украинцы с удивлением наблюдают, как какие-то люди, у которых официально нет ни одного публичного серьезного бизнеса, выплясывают с флагом Украины в Куршавеле и тратят десятки тысяч долларов сомнительного происхождения за один поход в ресторан.

"По-моему, дальше ситуация будет развиваться по стандартному сценарию. Найдут кого-то крайнего (покажут), пройдет время, люди забудут об этих преступлениях и дела спустят на тормоза. А те, кто стоит за схемами в том же Минобороны, не понесут никакой ответственности", – прогнозирует Денис Бондарь.

Не зря говорят: "Если украдешь палку колбасы, то сядешь, а если будешь воровать вагонами, то нет", констатирует эксперт.

Вскоре может оказаться, что не было никакой взятки, что в суде ничего доказать невозможно

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"Задержание замглавы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры – очередное подтверждение того, что всякого рода конкурсы и отборы для лиц, идущих во власть, абсолютно не являются гарантией предотвращения коррупции. Никакой это не предохранитель. Считаю, что необходимо отменять эти дорогостоящие конкурсы, различные комиссии касательно отбора".

Эксперт напоминает, что до решения суда мы не можем говорить о том, что была какая-то взятка, что человек в чём-то виновен. Пока, подчеркивает он, имеем лишь заявления правоохранителей, которое еще должен подтвердить суд.

"В результате может оказаться, что не было никакой взятки (как это часто уже бывало в случае с НАБУ), что в суде ничего доказать невозможно. Неоднократно дела, с помпой открытые, в итоге рассыпались", – подчеркивает Ростислав Кравец.

Но если данное нарушение закона действительно случилось – вина тут не только Лозинского, уверен он.

"В свое время, как только появилось постановление Кабмина касательно ввоза в Украину генераторов, я обращал внимание на то, что оно изначально – коррупционное. И даже обращался в НАБУ с просьбой открыть уголовное дело в отношении членов правительства. Потому что сами требования для освобождения генераторов от уплаты налогов выглядели довольно странно. Зачем-то вносились изменения в ковидное постановление. Послабление для ввоза генераторов делали "под соусом" не необходимости военного времени в связи с ударами агрессора по нашей энергетической системе, что отражается на всех гражданах и экономике Украины, а якобы – в рамках борьбы с ковидом. При этом выдвигались странные требования о наличии каких-то инструкций, технических регламентов и прочих документов. Даже таможня не могла объяснить, что это такое. То есть, изначально данное постановление несло коррупционный характер, – акцентирует эксперт. – И если правонарушение со стороны Лозинского будет подтверждено, вся эта история покажет, что все члены Кабмина, которые поддержали постановление о ввозе генераторов, являются коррупционерами".

Что касается закупок продуктов питания для ВСУ по якобы завышенным ценам, то Ростислав Кравец считает необходимым обратить внимание на то, кто обнародовал эту информацию (т.н. "общественный деятель в области борьбы с коррупцией" Виталий Шабунин). А также – в какой момент она была обнародована (под встречу в формате "Рамштайн" по поставках вооружения Украине для отражения российской агрессии".

"Пул "общественников" и "журналистов", промышляющий на антикоррупционной тематике, относят к так называемому "батальону имени Джорджа Сорроса" ("бидося", "бидоси"). Необоснованные обвинения от этой компании в адрес Минобороны уже звучали. К примеру, о закупках топлива по якобы завышенным ценам. Дело находится в антикоррупционном суде и, как демонстрирует расследование, внятных доказательств там нет. Как и сейчас, те обвинения были обнародованы аккурат под тему необходимости поставок Украине новых видов вооружения", – отмечает эксперт.

По его мнению, это свидетельствует о том, что лица, выдвигающие такие обвинения (без подкрепляющих их доказательств), требующие предоставления неких контрактов (защищенных гостайной, что нормально для военного времени) – целенаправленно наносят удар по обороноспособности Украины. Чтобы нам не давали того или иного оружия, чтобы дискредитировать Минобороны и в целом власть, чтобы "заморозить" предоставление нашей стране финансовой помощи.

именно в таком ракурсе", – заключает Ростислав Кравец. "Почему вместо заявления в правоохранительные органы все эти "бидоси" вбрасывают подобную неподтвержденную информацию в массы именно в такие периоды? Почему им подыгрывает НАБУ, так "вовремя" взявшееся за Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры? Думаю, это целенаправленная атака, более того – спецоперация иностранных спецслужб, имеющая целью усложнение получения Украиной всей необходимой помощи. И не случайно уже появился комментарий от Минобороны

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