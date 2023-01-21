Журналисты нашли коррупционную схему Минобороны по закупке продовольствия для военных

Украинские журналисты получили контракт от источника ВСУ об услугах организации питания в 2023 году для воинских частей. Как обнаружили журналисты, цены на закупочные продукты в несколько раз выше, чем в обычных супермаркетах Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ZN.UA.



Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото с открытых источников

Соглашение было заключено 23 декабря 2022 на сумму в 13,16 млрд гривен. И оно касается питания военных в Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях.

Как утверждают журналисты ZN.UA, цена на популярные товары питания была завышена в 2-3 раза. По контракту Министерство обороны Украины покупает яйца по 17 грн. за штуку, тогда как цена в киевских магазинах составляет около 7 грн. Картофель для военных покупают по 22 грн, а его розничная цена составляет 8-9 грн. Наценки также касаются мяса. По сделке бедро курицы Минобороны закупает за 120 грн, а в магазинах цена составляет 80 грн.

По заверению общественного деятеля в области борьбы с коррупцией Виталия Шабунина контракт был заключен с ненадежной компанией ООО "Актив компани".



"Фирма имеет уставный капитал в тысячу гривен и зарегистрирована по адресу массовой регистрации в Киеве. В 2021 году налоговая аннулировала ей свидетельство плательщика НДС (из-за отсутствия поставок и непредоставления деклараций)", – пишет Виталий Шабунин.

Шабунин также добавляет, что у Резникова сейчас есть два варианта, как поступить.

"Или Резников опровергает информацию журналистов, обнародовав этот контракт по нормальным ценам, или Резников обнародует заявление об отставке", — считает Шабунин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подверг критике Олафа Шольца.

Также "Комментарии" писали об украинском политике, призывающем не бояться Путина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!