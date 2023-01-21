Журналисты нашли коррупционную схему Минобороны по закупке продовольствия для военных

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Slava Kot
Украинские журналисты получили контракт от источника ВСУ об услугах организации питания в 2023 году для воинских частей. Как обнаружили журналисты, цены на закупочные продукты в несколько раз выше, чем в обычных супермаркетах Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ZN.UA.
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото с открытых источников
Соглашение было заключено 23 декабря 2022 на сумму в 13,16 млрд гривен. И оно касается питания военных в Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях.
Как утверждают журналисты ZN.UA, цена на популярные товары питания была завышена в 2-3 раза. По контракту Министерство обороны Украины покупает яйца по 17 грн. за штуку, тогда как цена в киевских магазинах составляет около 7 грн. Картофель для военных покупают по 22 грн, а его розничная цена составляет 8-9 грн. Наценки также касаются мяса. По сделке бедро курицы Минобороны закупает за 120 грн, а в магазинах цена составляет 80 грн.
По заверению общественного деятеля в области борьбы с коррупцией Виталия Шабунина контракт был заключен с ненадежной компанией ООО "Актив компани".
Шабунин также добавляет, что у Резникова сейчас есть два варианта, как поступить.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подверг критике Олафа Шольца.
Также "Комментарии" писали об украинском политике, призывающем не бояться Путина.
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