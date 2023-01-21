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Резников об итогах «Рамштайна»: некоторые пакеты помощи были озвучены за закрытыми дверями

Министр обороны Украины намекнул, что Украина получит больше военной поддержки, чем было обьявлено публично

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина положительно и оптимизмом смотрит на результаты заседания Контактной группы по обороне “Рамштайн” в Германии. Есть важный момент – кроме озвученной военной помощи, "некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова для "Голоса Америки".

Резников об итогах «Рамштайна»: некоторые пакеты помощи были озвучены за закрытыми дверями

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр по понятным причинам не стал раскрывать подробности того, что обсуждалось вдали от прессы и что не озвучивалось публично по итогам важного заседания, в котором Украина советовалась с союзниками. Как укрепить армию.

По словам Алексея Резникова, на заседании Контактной группы значительное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны.

“Этот серьезно развивающийся вопрос мы говорили на “Рамштайне” не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о коротких, средних и дальних возможностях действия, так же это касается по высоте”, — заявил глава Минобороны Украины.

Он подчеркнул, что на заседании прозвучали ключевые слова от партнеров и союзников Украины – своевременность и неотложность оказания помощи. Эти вещи наконец-то начинают восприниматься Западом.

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Также "Комментарии" писали — украинские танкисты начнут обучение на немецких танках "Leopard 2", хотя публично объявлений об их предоставлении еще не было.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/reznikoczadovolenyj-ramshtajnom-/6927402.html
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