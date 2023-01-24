В США рассказали, чем закончилось наступление россиян в Запорожской области

Пару дней назад в сводках украинской и западной разведок появилась информация о том, что оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами в Запорожской области. В итоге, после того, как ВСУ дали мощный отпор врагу, такая затея закончилась провалом, и оккупанты отступили на свои позиции. Как предает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские специалисты отмечают, российские силы, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области за последние 72 часа. И не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний, несмотря на непрерывные заявления одного российского оккупационного чиновника. Он инициировал ряд необоснованных заявлений о том, что российские войска якобы захватили Каменское, Малые Щербаки, Щербаки, Новоандреевку, Белогорье, Новоданиловку. Речь идет о коллаборанте Владимире Рогове. Его заявления, уверяют в ISW, не соответствуют действительности.

Аналитики напомнили, что Рогов постоянно говорит о так называемых успехах армии РФ. Ранее он уже утверждал, что российские оккупанты захватили несколько населенных пунктов в Запорожской области, что спустя некоторое время не подтвердилось.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российской армии очень тяжело: у Путина пожаловались на интенсивность боев в Украине.





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