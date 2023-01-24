logo

BTC/USD

23067.49

ETH/USD

1636.18

LTC/USD

90.61

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали, чем закончилось наступление россиян в Запорожской области
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, чем закончилось наступление россиян в Запорожской области

Аналитики Института изучения войны считают, что оккупанты врут о наступлении на Запорожье, чтобы скрыть неудачи под Бахмутом

сегодня, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Пару дней назад в сводках украинской и западной разведок появилась информация о том, что оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами в Запорожской области. В итоге, после того, как ВСУ дали мощный отпор врагу, такая затея закончилась провалом, и оккупанты отступили на свои позиции. Как предает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, чем закончилось наступление россиян в Запорожской области

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские специалисты отмечают, российские силы, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области за последние 72 часа. И не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний, несмотря на непрерывные заявления одного российского оккупационного чиновника. Он инициировал ряд необоснованных заявлений о том, что российские войска якобы захватили Каменское, Малые Щербаки, Щербаки, Новоандреевку, Белогорье, Новоданиловку. Речь идет о коллаборанте Владимире Рогове. Его заявления, уверяют в ISW, не соответствуют действительности.

Аналитики напомнили, что Рогов постоянно говорит о так называемых успехах армии РФ. Ранее он уже утверждал, что российские оккупанты захватили несколько населенных пунктов в Запорожской области, что спустя некоторое время не подтвердилось.

Читайте также на портале "Комментарии" — готовится очередной "жест доброй воли": оккупанты начали эвакуацию из Луганска, командование активно вывозит свои семьи из тыловых городов.

Также издание "Комментарии" сообщало – российской армии очень тяжело: у Путина пожаловались на интенсивность боев в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-23-2023
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!